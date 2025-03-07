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  4. ВИДЕО. Петар Мичин попал в девятку. Заря забила Оболони гол в раздевалку
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 19:03 | Обновлено 07 марта 2025, 19:04
186
0

ВИДЕО. Петар Мичин попал в девятку. Заря забила Оболони гол в раздевалку

Команды встречаются в матче 20-го тура УПЛ

07 марта 2025, 19:03 | Обновлено 07 марта 2025, 19:04
186
0
ВИДЕО. Петар Мичин попал в девятку. Заря забила Оболони гол в раздевалку
ФК Заря. Петар Мичин

7 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Заря» и «Оболонь».

Первые минуты игры остались за номинальными хозяевами. В середине тайма «Оболонь» захватила инициативу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Но на 44-й минуте игроки «Зари» организовали голевую атаку. После того, как «кожаный» оказался в ногах Петара Мичина, тот сильно ударил.

Мяч влетел в девятку, не оставив шансов голкиперу «пивоваров».

ВИДЕО. Петар Мичин попал в девятку. Заря забила Оболони гол в раздевалку

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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