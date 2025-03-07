7 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Заря» и «Оболонь».

Первые минуты игры остались за номинальными хозяевами. В середине тайма «Оболонь» захватила инициативу.

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Но на 44-й минуте игроки «Зари» организовали голевую атаку. После того, как «кожаный» оказался в ногах Петара Мичина, тот сильно ударил.

Мяч влетел в девятку, не оставив шансов голкиперу «пивоваров».

ВИДЕО. Петар Мичин попал в девятку. Заря забила Оболони гол в раздевалку