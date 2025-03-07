ВИДЕО. Петар Мичин попал в девятку. Заря забила Оболони гол в раздевалку
Команды встречаются в матче 20-го тура УПЛ
7 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Заря» и «Оболонь».
Первые минуты игры остались за номинальными хозяевами. В середине тайма «Оболонь» захватила инициативу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Но на 44-й минуте игроки «Зари» организовали голевую атаку. После того, как «кожаный» оказался в ногах Петара Мичина, тот сильно ударил.
Мяч влетел в девятку, не оставив шансов голкиперу «пивоваров».
ВИДЕО. Петар Мичин попал в девятку. Заря забила Оболони гол в раздевалку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок киевского «Динамо» прокомментировал скандальную ситуацию
Поединок 1/32 финала состоится 8 марта и начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву