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  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 7 марта
WTA
07 марта 2025, 11:07 |
393
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 7 марта

В третий игровой день на тысячнике в США выступят пять представительниц Украины

07 марта 2025, 11:07 |
393
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 7 марта
Instagram. Марта Костюк

7 марта, в третий игровой день, на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) начнутся матчи 2-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также продолжатся поединки 1-го круга в парном.

В пятницу свои встречи проведут пять представительниц Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Надежда Киченок и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на пятницу, 7 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала

Stadium 4. 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)

Марта Костюк [18] – Робин Монтгомери

Stadium 4. 3-й запуск (не ранее 23:30 по Киеву)

Даяна Ястремская Онс Жабер [32]

Stadium 3. 5-й запуск (не ранее 03:30 по Киеву)

Элина Свитолина [23] – Эшлин Крюгер

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Парный разряд, 1/16 финала

Stadium 9. 4-й запуск (не ранее 01:30)

Надежда Киченок / Элизе Мертенс – Анна Калинская / Кэти Макналли

Stadium 5. 5-й запуск (не ранее 03:30)

Людмила Киченок / София Кенин [8] – Анастасия Панова / Ена Шибахара

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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