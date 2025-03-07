Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 7 марта

7 марта, в третий игровой день, на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) начнутся матчи 2-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также продолжатся поединки 1-го круга в парном.

В пятницу свои встречи проведут пять представительниц Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Надежда Киченок и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на пятницу, 7 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала

Stadium 4 . 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)

Марта Костюк [18] – Робин Монтгомери

Stadium 4 . 3-й запуск (не ранее 23:30 по Киеву)

Даяна Ястремская – Онс Жабер [32]

Stadium 3 . 5-й запуск (не ранее 03:30 по Киеву)

Элина Свитолина [23] – Эшлин Крюгер

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Парный разряд, 1/16 финала

Stadium 9. 4-й запуск (не ранее 01:30)

Надежда Киченок / Элизе Мертенс – Анна Калинская / Кэти Макналли

Stadium 5. 5-й запуск (не ранее 03:30)

Людмила Киченок / София Кенин [8] – Анастасия Панова / Ена Шибахара