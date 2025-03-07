Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 7 марта
В третий игровой день на тысячнике в США выступят пять представительниц Украины
7 марта, в третий игровой день, на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) начнутся матчи 2-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также продолжатся поединки 1-го круга в парном.
В пятницу свои встречи проведут пять представительниц Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Надежда Киченок и Людмила Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на пятницу, 7 марта
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала
Stadium 4. 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)
Марта Костюк [18] – Робин Монтгомери
Stadium 4. 3-й запуск (не ранее 23:30 по Киеву)
Даяна Ястремская – Онс Жабер [32]
Stadium 3. 5-й запуск (не ранее 03:30 по Киеву)
Элина Свитолина [23] – Эшлин Крюгер
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Парный разряд, 1/16 финала
Stadium 9. 4-й запуск (не ранее 01:30)
Надежда Киченок / Элизе Мертенс – Анна Калинская / Кэти Макналли
Stadium 5. 5-й запуск (не ранее 03:30)
Людмила Киченок / София Кенин [8] – Анастасия Панова / Ена Шибахара
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