ВИДЕО. Даниил Карась успел на добивании. Оболонь отыгрывает один гол

Второй тайм матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Оболонью» очень интересен на моменты.

Только «Заря» удвоила преимущество столичному клубу, как «пивовары» отыграли один гол.

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Игрок «Оболони» сделал передачу в штрафную площадку «Зари», где неудачно сыграл на перехвате голкипер Сапутин. Он отбил мяч на Грушу, от которого добил Карась – 2:1.

За «Зарю» дублем отличился Петар Мичин на 44-й минуте и 62-й.

ВИДЕО. Данило Карась успел на добивании. Оболонь отыграла один гол