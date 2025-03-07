ВИДЕО. Даниил Карась успел на добивании. Оболонь отыгрывает один гол
Второй тайм матча становится результативным
Второй тайм матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Оболонью» очень интересен на моменты.
Только «Заря» удвоила преимущество столичному клубу, как «пивовары» отыграли один гол.
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Игрок «Оболони» сделал передачу в штрафную площадку «Зари», где неудачно сыграл на перехвате голкипер Сапутин. Он отбил мяч на Грушу, от которого добил Карась – 2:1.
За «Зарю» дублем отличился Петар Мичин на 44-й минуте и 62-й.
ВИДЕО. Данило Карась успел на добивании. Оболонь отыграла один гол
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