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  4. ВИДЕО. Даниил Карась успел на добивании. Оболонь отыгрывает один гол
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 19:43 | Обновлено 07 марта 2025, 20:55
118
0

ВИДЕО. Даниил Карась успел на добивании. Оболонь отыгрывает один гол

Второй тайм матча становится результативным

07 марта 2025, 19:43 | Обновлено 07 марта 2025, 20:55
118
0
ВИДЕО. Даниил Карась успел на добивании. Оболонь отыгрывает один гол
ФК Оболонь. Даниил Карась

Второй тайм матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Оболонью» очень интересен на моменты.

Только «Заря» удвоила преимущество столичному клубу, как «пивовары» отыграли один гол.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игрок «Оболони» сделал передачу в штрафную площадку «Зари», где неудачно сыграл на перехвате голкипер Сапутин. Он отбил мяч на Грушу, от которого добил Карась – 2:1.

За «Зарю» дублем отличился Петар Мичин на 44-й минуте и 62-й.

ВИДЕО. Данило Карась успел на добивании. Оболонь отыграла один гол

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Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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