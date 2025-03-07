Олег ШАНДРУК: «Не наиграли даже на ничью»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал поражение против «Левого Берега» (0:2) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Левый Берег заслуженно победил. В чемпионате 2024/2025 эта команда стала для нас проблемой, которую мы не смогли решить. Сегодня соперник больше стремился победить.

Что случилось с Семеном Вовченко сегодня? Это просто настройка на игру. Нужно разговаривать с ним лично. Действительно, он сегодня не сыграл надежно в обороне, это чувствовалось. Но я не хочу на этом делать акцент. Играла вся команда. И сегодня мы не наиграли даже на ничью.

Второй гол – это ошибка Андрея Кожухаря. Технический брак. Я не увидел там какой-то проблемы, чтобы выполнить точную передачу на Валерия Кучерова.

Конечно, отсутствие Романа Гончаренко повлияло на рисунок игры. Это наш основной центральный защитник. Сегодня впервые в этом году на поле в официальном матче вышел молодой Даниил Чечер. Он неплохо выглядел на сборах, но сегодня не справился с волнением. Это чувствовалось. К сожалению, не вошел в игру, не справлялся и мы были вынуждены его заменить.

Выход защитников Максима Смияна и Михаила Протасевича в конце матча? Мы выпустили трех свежих атакующих игроков в перерыве. Руслана Степанюка, Дмитрия Клец, Луана. Мы за счет них пытались повлиять на ход событий. Очень подкосил команду второй пропущенный гол, потому что после перерыва мы больше владели инициативой. Но Левый Берег хорошо защищается, а мы не являемся суперкомандой в игре на мячи. Даже Шахтер забил им только один гол. После второго гола наша вера в положительный результат уже исчезала».