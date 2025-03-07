Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

7 марта свою встречу в рамках второго круга Индиан-Уэллс проведут Марта Костюк (WTA 24) и Робин Монтгомери (WTA 107). Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом сезоне играет с переменным успехом, на ее счету 6 побед в 12 матчах. На последнем турнире в Мексике Костюк проиграла уже в стартовом матче Дарье Сэвилл, хоть и считалась фаворитом той встречи.

Недавно Марта потеряла статус первой ракетки Украины, позволив Элине Свитолиной себя обойти. Свой лучший турнир спортсменка провела в Дохе, там она смогла дойти до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Аманде Анисимовой.

У Костюк есть немало задатков топ-теннисистки, она упорно работает, местами показывая игру высокого уровня. Место в топ-30 тоже выглядит солидно, смущает только отсутствие стабильности, иногда Марте не хватает чемпионского спокойствия в ключевых моментах. Первый круг Индиан-Уэллс украинка пропускала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Робин Монтгомери

Американская теннисистка мало играет в этом сезоне, как будто перебирая турнирами, это делают обычно теннисисты, которые не способны выдержать нагрузок, в основном из-за возраста, но спортсменке всего 20 лет.

В общей сложности Монтгомери провела 7 матчей, в которых одержала 5 побед. Луше всего теннисистка проявила себя в Окленде, где дошла до полуфинала, а там уступила Кларе Таусон (4:6, 3:6), которая в итоге выиграла трофей.

Невероятно сложным выдалось начало Индиан-Уэллс для американки, ведь она в первом круге уступала Юле Нимайер – 3:6, 2:5, но каким-то чудом выиграла вторую партию 7:5, а потом добила соперницу в третьем сете – 6:2. Возможно, такая волевая победа прибавит уверенности, однако, впереди битва против сильной соперницы, которая может не простить ошибок.

Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Монтгомери

Прогноз

Украинка считается фаворитом этой пары, что выглядит логично, ведь класс Костюк выше. Американку будет поддерживать родная публика, поэтому она постарается показать свой лучший теннис.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 1,26, успех Монтгомери – 3,53. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Поскольку я думаю, что такая встреча может затянуться, возьму здесь ставку тотал больше 20,5 геймов за 1,85.