ВИДЕО. Мичин сделал дубль. Заря удвоила преимущество над Оболонью

7 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Заря» и «Оболонь».

Первые минуты игры остались за номинальными хозяевами. В середине тайма "Оболонь" захватила инициативу.

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Во втором тайме Петар Мичин получил мяч вблизи штрафной «пивоваров» и, выйдя на ударную позицию, прошил голкипера соперника.

Петарь Мичин также открыл счет в этом матче на 44-й минуте.

ВИДЕО. Мичин делает дубль. Заря удваивает преимущество над Оболонью