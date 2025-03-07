ВИДЕО. Мичин сделал дубль. Заря удвоила преимущество над Оболонью
Подопечные Младена Бартуловича пользуются ошибками в защите от соперника
7 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Заря» и «Оболонь».
Первые минуты игры остались за номинальными хозяевами. В середине тайма "Оболонь" захватила инициативу.
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Во втором тайме Петар Мичин получил мяч вблизи штрафной «пивоваров» и, выйдя на ударную позицию, прошил голкипера соперника.
Петарь Мичин также открыл счет в этом матче на 44-й минуте.
ВИДЕО. Мичин делает дубль. Заря удваивает преимущество над Оболонью
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