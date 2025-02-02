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Португалия
02 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:08
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0

С Трубиным. Известны стартовые составы на матч Эштрела – Бенфика

Матч 20-го тура чемпионата Португалии начнется в 22:30 по киевскому времени

02 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:08
104
0
С Трубиным. Известны стартовые составы на матч Эштрела – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Эштрелой» и «Бенфикой».

Матч пройдет на Эстадио Хосе Гомес в Амадоре.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Эштрела» – «Бенфика»:

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Анатолий Трубин Бенфика Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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