Португалия02 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:08
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С Трубиным. Известны стартовые составы на матч Эштрела – Бенфика
Матч 20-го тура чемпионата Португалии начнется в 22:30 по киевскому времени
02 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:08
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В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Эштрелой» и «Бенфикой».
Матч пройдет на Эстадио Хосе Гомес в Амадоре.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин начнет матч в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Эштрела» – «Бенфика»:
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