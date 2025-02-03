Эштрела Амадора – Бенфика – 2:3. Два пропущенных Трубиным. Видео голов
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Вечером 2 февраля состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии.
Бенфика в гостях нанесла поражение команде Эштрела Амадора со счетом 3:2. Команда хозяев поля оказала фавориту серьезное сопротивление.
Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин отыграл весь матч. Хотя он пропустил два мяча, орлы сумели выиграть непростой поединок.
Лидеры чемпионата Португалии: Спортинг (50 очков), Бенфика (44), Порту (41), Брага (37), Санта-Клара (35).
Чемпионат Португалии. 20-й тур, 2 февраля
Эштрела Амадора – Бенфика – 2:3
Голы: Травассос, 28, Чико Банза, 49 – Отаменди, 6, Драме, 10 (автогол), Павлидис, 34
События матча
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