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Чемпионат Португалии
Эштрела Амадора
02.02.2025 22:30 – FT 2 : 3
Бенфика
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Португалия
03 февраля 2025, 10:19 | Обновлено 03 февраля 2025, 10:28
225
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Эштрела Амадора – Бенфика – 2:3. Два пропущенных Трубиным. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Португалии

03 февраля 2025, 10:19 | Обновлено 03 февраля 2025, 10:28
225
0
Эштрела Амадора – Бенфика – 2:3. Два пропущенных Трубиным. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 февраля состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика в гостях нанесла поражение команде Эштрела Амадора со счетом 3:2. Команда хозяев поля оказала фавориту серьезное сопротивление.

Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин отыграл весь матч. Хотя он пропустил два мяча, орлы сумели выиграть непростой поединок.

Лидеры чемпионата Португалии: Спортинг (50 очков), Бенфика (44), Порту (41), Брага (37), Санта-Клара (35).

Чемпионат Португалии. 20-й тур, 2 февраля

Эштрела Амадора – Бенфика – 2:3

Голы: Травассос, 28, Чико Банза, 49 – Отаменди, 6, Драме, 10 (автогол), Павлидис, 34

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Chico (Эштрела Амадора).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Диого Травассос (Эштрела Амадора).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Иссьяр Драме (Эштрела Амадора).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
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Бенфика Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Николас Отаменди Вангелис Павлидис Иссиар Драме автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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