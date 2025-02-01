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  4. Каролина Мухова – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 февраля 2025, 16:20 |
439
2

Каролина Мухова – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Линце

01 февраля 2025, 16:20 |
439
2
Каролина Мухова – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

1 февраля 19-я ракетка мира Каролина Мухова (Чехия) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В полуфинале чешка сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 30). Время начала встречи – 16:20 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в финале сыграет против украинки Даяны Ястремской, которая ранее одолела Клару Таусон.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Пздц, що з Мухою??? Отримала бублик від свинорилої якоїсь!!!
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0
paw
Рашистка винесла Мухову у першому сеті 6-0!
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0
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