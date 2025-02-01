Каролина Мухова – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 февраля 19-я ракетка мира Каролина Мухова (Чехия) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В полуфинале чешка сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 30). Время начала встречи – 16:20 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в финале сыграет против украинки Даяны Ястремской, которая ранее одолела Клару Таусон.

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