Каролина Мухова – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Линце
1 февраля 19-я ракетка мира Каролина Мухова (Чехия) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
В полуфинале чешка сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 30). Время начала встречи – 16:20 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в финале сыграет против украинки Даяны Ястремской, которая ранее одолела Клару Таусон.
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