Лидер Челси создал игрока своей мечты. Одно качество – от Мудрика

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер в общении с пресс-службой Английской Премьер-лиги создал образ идеального футболиста.

Одно из качеств 22-летний игрок взял у украинца Михаила Мудрика, с которым он защищает цвета «пенсионеров».

«Скорость – Мудрик. Голевое чутье – Кейн. Передачи – я. Дриблинг – Фоден. Защита – Колуилл. Психология – Уокер», – заявил Коул Палмер.

Напомним, ранее экс-наставник «Челси» назвал проблему, мешающую Мудрику и Ко побеждать.

Mudryk's pace, Kane's shooting and Foden's dribbling 😮‍💨



Cole Palmer builds his dream #FC25 player on this week's episode of @EASPORTSFC Uncut 🎥 pic.twitter.com/aGCWEw2KSV