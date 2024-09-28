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Англия
28 сентября 2024, 10:42 | Обновлено 28 сентября 2024, 10:49
369
1

Лидер Челси создал игрока своей мечты. Одно качество – от Мудрика

Коул Палмер – про образ идеального футболиста

28 сентября 2024, 10:42 | Обновлено 28 сентября 2024, 10:49
369
1
Лидер Челси создал игрока своей мечты. Одно качество – от Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Коул Палмер

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер в общении с пресс-службой Английской Премьер-лиги создал образ идеального футболиста.

Одно из качеств 22-летний игрок взял у украинца Михаила Мудрика, с которым он защищает цвета «пенсионеров».

«Скорость – Мудрик. Голевое чутье – Кейн. Передачи – я. Дриблинг – Фоден. Защита – Колуилл. Психология – Уокер», – заявил Коул Палмер.

Напомним, ранее экс-наставник «Челси» назвал проблему, мешающую Мудрику и Ко побеждать.

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Коул Палмер Михаил Мудрик Челси
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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