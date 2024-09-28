Лидер Челси создал игрока своей мечты. Одно качество – от Мудрика
Коул Палмер – про образ идеального футболиста
Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер в общении с пресс-службой Английской Премьер-лиги создал образ идеального футболиста.
Одно из качеств 22-летний игрок взял у украинца Михаила Мудрика, с которым он защищает цвета «пенсионеров».
«Скорость – Мудрик. Голевое чутье – Кейн. Передачи – я. Дриблинг – Фоден. Защита – Колуилл. Психология – Уокер», – заявил Коул Палмер.
Напомним, ранее экс-наставник «Челси» назвал проблему, мешающую Мудрику и Ко побеждать.
Mudryk's pace, Kane's shooting and Foden's dribbling 😮💨— Premier League (@premierleague) September 26, 2024
Cole Palmer builds his dream #FC25 player on this week's episode of @EASPORTSFC Uncut 🎥 pic.twitter.com/aGCWEw2KSV
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