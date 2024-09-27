Экс-наставник Челси назвал проблему, мешающую Мудрику и Ко побеждать

Бывший наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер, при котором в январе 2023 года в стане «пенсионеров» появился украинец Михаил Мудрик, высказал мнение о своей работе во главе «синих».

«Я беру на себя ответственность за результаты. Я никогда не говорил, что я был идеален, но ты живешь и учишься, и ты благодарен за возможность и за опыт, который ты там получил. Но, вероятно, был определенный контекст. «Челси» не выигрывает, так что, должно быть, проблема в тренере, который никогда раньше не работал на этом уровне - он и есть проблема. Возможно, [утверждение] не на 100 процентов ошибочное, но и не на 100 процентов верное», – заявил 49-летний Поттер.

Ранее сообщалось, что Грэм Поттер может стать наставником украинца Виталия Миколенко.