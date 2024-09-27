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Англия
27 сентября 2024, 12:26 | Обновлено 27 сентября 2024, 13:37
408
0

Экс-наставник Челси назвал проблему, мешающую Мудрику и Ко побеждать

Грэм Поттер – о собственной ответственности

27 сентября 2024, 12:26 | Обновлено 27 сентября 2024, 13:37
408
0
Экс-наставник Челси назвал проблему, мешающую Мудрику и Ко побеждать
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Бывший наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер, при котором в январе 2023 года в стане «пенсионеров» появился украинец Михаил Мудрик, высказал мнение о своей работе во главе «синих».

«Я беру на себя ответственность за результаты. Я никогда не говорил, что я был идеален, но ты живешь и учишься, и ты благодарен за возможность и за опыт, который ты там получил. Но, вероятно, был определенный контекст. «Челси» не выигрывает, так что, должно быть, проблема в тренере, который никогда раньше не работал на этом уровне - он и есть проблема. Возможно, [утверждение] не на 100 процентов ошибочное, но и не на 100 процентов верное», – заявил 49-летний Поттер.

Ранее сообщалось, что Грэм Поттер может стать наставником украинца Виталия Миколенко.

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Грэм Поттер Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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