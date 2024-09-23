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Англия
23 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 12:35
533
0

Экс-тренер Мудрика может стать наставником Миколенко

Грэм Поттер - среди кандидатов на пост тренера в «Эвертоне»

23 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 12:35
533
0
Экс-тренер Мудрика может стать наставником Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

49-летний Грэм Поттер входит в число претендентов на тренерский пост в «Эвертоне», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко.

Сообщается, что Поттер заинтересован в том, чтобы возглавить «ирисок», если такая возможность появится.

Как известно, последним местом работы Грэма Поттера был лондонский «Челси», где при нем в январе 2023 года был подписан украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось, что Поттер может возглавить сборную Англии.

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Грэм Поттер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Михаил Мудрик Виталий Миколенко
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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