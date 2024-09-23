Англия23 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 12:35
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Экс-тренер Мудрика может стать наставником Миколенко
Грэм Поттер - среди кандидатов на пост тренера в «Эвертоне»
23 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 12:35
533
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49-летний Грэм Поттер входит в число претендентов на тренерский пост в «Эвертоне», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко.
Сообщается, что Поттер заинтересован в том, чтобы возглавить «ирисок», если такая возможность появится.
Как известно, последним местом работы Грэма Поттера был лондонский «Челси», где при нем в январе 2023 года был подписан украинский полузащитник Михаил Мудрик.
Ранее сообщалось, что Поттер может возглавить сборную Англии.
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