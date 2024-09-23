Экс-тренер Мудрика может стать наставником Миколенко

49-летний Грэм Поттер входит в число претендентов на тренерский пост в «Эвертоне», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко.

Сообщается, что Поттер заинтересован в том, чтобы возглавить «ирисок», если такая возможность появится.

Как известно, последним местом работы Грэма Поттера был лондонский «Челси», где при нем в январе 2023 года был подписан украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось, что Поттер может возглавить сборную Англии.