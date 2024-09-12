Два экс-тренера Челси могут возглавить сборную Англии
Лэмпард и Поттер претендуют на должность
Футбольная ассоциация Англии (ФА) занимается поиском главного тренера для национальной сборной.
Ведутся переговоры с тремя специалистами. Два из них – это бывшие тренеры «Челси»: Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард. Также в шорт-листе присутствует имя наставника «Ньюкасла» Эдди Хау.
Тем не менее, наиболее вероятным вариантом является подписание полноценного контракта с Ли Карсли, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера.
Пост главного тренера сборной Англии остается вакантным с июля, когда в отставку подал Гарет Саутгейт.
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