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  4. Два экс-тренера Челси могут возглавить сборную Англии
Лига наций
12 сентября 2024, 16:36 |
149
1

Два экс-тренера Челси могут возглавить сборную Англии

Лэмпард и Поттер претендуют на должность

12 сентября 2024, 16:36 |
149
1
Два экс-тренера Челси могут возглавить сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Футбольная ассоциация Англии (ФА) занимается поиском главного тренера для национальной сборной.

Ведутся переговоры с тремя специалистами. Два из них – это бывшие тренеры «Челси»: Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард. Также в шорт-листе присутствует имя наставника «Ньюкасла» Эдди Хау.

Тем не менее, наиболее вероятным вариантом является подписание полноценного контракта с Ли Карсли, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера.

Пост главного тренера сборной Англии остается вакантным с июля, когда в отставку подал Гарет Саутгейт.

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сборная Англии по футболу Фрэнк Лэмпард Грэм Поттер Эдди Хау Ли Карсли
Олег Дидух Источник: The Telegraph
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Serhii P.
Лемпард - це ж тренер-дно, він ніде не зміг себе проявити. Поттер - таке собі, десь успішно, десь не дуже. Обоє заслабкі кандидати на посаду тренера збірної Англії. 
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