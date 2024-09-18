В УЕФА назвали лучшего игрока матча Лиги чемпионов Болонья – Шахтер
Николай Матвиенко получил индивидуальную награду по итогам поединка (0:0)
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.
Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.
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После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали защитника горняков Николая Матвиенко лучшим игроком матча.
«Он очень хорошо отдавал передачи, как короткие, так и длинные. На его счету ключевой пас, который привел Шахтер к пенальти, а также два очень хороших блока. Его общая игра в защите и организация были хороши на протяжении всего матча», – отметили в УЕФА.
⭐️ Mykola Matviienko ⭐️— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 18, 2024
⚒ Shakhtar defender was recognized as the Player of the Match against Bologna in the @ChampionsLeague 👏#BolognaShakhtar #Shakhtar #UCL
pic.twitter.com/suc9XXPeRi
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