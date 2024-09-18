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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 22:25 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:59
1798
6

В УЕФА назвали лучшего игрока матча Лиги чемпионов Болонья – Шахтер

Николай Матвиенко получил индивидуальную награду по итогам поединка (0:0)

18 сентября 2024, 22:25 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:59
1798
6
В УЕФА назвали лучшего игрока матча Лиги чемпионов Болонья – Шахтер
УЕФА. Николай Матвиенко

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали защитника горняков Николая Матвиенко лучшим игроком матча.

«Он очень хорошо отдавал передачи, как короткие, так и длинные. На его счету ключевой пас, который привел Шахтер к пенальти, а также два очень хороших блока. Его общая игра в защите и организация были хороши на протяжении всего матча», – отметили в УЕФА.

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лучший игрок Николай Матвиенко Шахтер Донецк Болонья Болонья - Шахтер Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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adidas777
Те що Різник витягнув матч для кротів, то я так розумію був не аргумент?
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+3
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Demid Romanchikov
А Матвиенко сегодня сильно отыграл...
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+1
Gargantua81
17 ударов и не забили
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0
Tower Bridge
ВАУ капсом! Вот это умыл хейтеров.
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0
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