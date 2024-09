В УЕФА назвали лучшего игрока матча Лиги чемпионов Болонья – Шахтер

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали защитника горняков Николая Матвиенко лучшим игроком матча.

«Он очень хорошо отдавал передачи, как короткие, так и длинные. На его счету ключевой пас, который привел Шахтер к пенальти, а также два очень хороших блока. Его общая игра в защите и организация были хороши на протяжении всего матча», – отметили в УЕФА.

