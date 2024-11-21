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  4. «Это был шок». Селезнев рассказал, как звонил и извинялся перед Маркевичем
Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 10:58 |
581
0

«Это был шок». Селезнев рассказал, как звонил и извинялся перед Маркевичем

Бывший нападающий «Днепра» не забил 2 пенальти

21 ноября 2024, 10:58 |
581
0
«Это был шок». Селезнев рассказал, как звонил и извинялся перед Маркевичем
ФК Днепр. Евгений Селезнев

Бывший нападающий «Днепра» Евгений Селезнев вспомнил неприятный эпизод в своей карьере:

«Были 2 пенальти, которые я не забил за «Днепр»: «Металлисту», когда в штангу попал, и „Шахтеру“ в полуфинале Кубка. Побоялся тогда, что мяч слетит с ноги, и не выкрутил щеку, как следует – получилось, что пробил почти по центру.

После этого 2 суток не спал, позвонил Маркевичу с извинениями и сказал, что больше не буду бить пенальти. Он меня по-мужски поддержал, за что я очень благодарен. Но тогда для меня это был шок. Получилось, что мы проиграли первый матч 0:1, а в ответном на выезде долгое время вели 1:0, но в конце матча в наши ворота выдумали пенальти, и мы не вышли в финал.

Это было незадолго до финала Лиги Европы, и на тот момент я уже получил неприятную травму, из-за которой сезон для меня фактически завершился».

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев может получить должность в клубе Первой лиги.

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Евгений Селезнев Днепр Металлист Харьков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирон Маркевич пенальти
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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