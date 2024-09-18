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Лига Чемпионов
Болонья
18.09.2024 19:45 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 21:49 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:03
1861
65

Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьи. Шахтер и Болонья поделили очки

Судаков на старте игры не забил пенальти

18 сентября 2024, 21:49 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:03
1861
65
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьи. Шахтер и Болонья поделили очки
УЕФА

Донецкий «Шахтер» стартовал в основном раунде Лиги чемпионов. Первым соперником, которого подготовил «горнякам» календарь главного клубного евротурнира, стала «Болонья». «Красно-синие», занявшие в прошлой Серии А пятое место, в текущем сезоне находятся в поисках своей игры. Но и команда Марино Пушича пока далека от своих оптимальных кондиций, о чем свидетельствуют два поражения в первых турах Украинской Премьер-лиги.

Встреча началась с шикарного шанса для донецкой команды. Эгиналду ворвался в штрафную «Болоньи» и его на газон уложил Пош, после чего арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Судаков исполнил пенальти бесхитростно, что позволило совершить сейв Скорупски.

«Красно-синие» попытались оказать давление на штрафную гостей, но кроме нескольких перспективных кроссов мы от них ничего опасного не увидели. «Горняки» хотели обострять игру длинными забросами в направлении Эгиналду, и эта тактика также себя не оправдывала. Неприятным моментом для «Шахтера» стали вынужденные замены футболистов. Сначала Сикан, которого на выходе локтем зацепил Скорупски, не смог продолжить игру, а затем досрочно завершил встречу Конопля.

В целом на поле шла равная игра, даже осторожная. При этом было много единоборств, а остроты у ворот – минимум. Но нельзя сказать, что болельщикам было скучно наблюдать за происходящими событиями. Команды действовали интенсивно, стараясь не задерживать мяч в центре поля. А перед перерывом «Болонья» создала свой лучший момент в первом тайме, но Ризнык справился с ударом Кастро.

Хозяева поля активно начали вторую половину встречи. И Ризнык совершил ошеломительный сейв, отбив сильный удар Фабиана, который расстреливал ворота «Шахтера». Был близок к успеху Пош, из угла штрафной пробивший намного выше ворот. У «горняков» с конструктивной игрой возникали проблемы, и к штрафной соперников они практически не приближались.

«Красно-синие» играли первым номером, гости оборонялись и рассчитывали на быстрые контратаки. Но все это происходило снова без особой остроты. Последние минуты встречи прошли под аккомпанемент неспешных атак «Болоньи», но ничейный результат не изменился. «Шахтер» набрал одно очко в стартовой игре основного раунда Лиги чемпионов и во втором туре проведет домашний матч с «Аталантой».

Лига чемпионов. Основной раунд. 1 тур

«Болонья» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждения: Пош, 2, Кастро, 58 – Бондарь, 12, Степаненко, 84, Марлон, 88

На 4 минуте Судаков (Шахтер) не забил пенальти (вратарь)

«Болонья»: Скорупски – Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис (Миранда, 78) – Фаббиан (Урбански, 78), Фройлер, Моро (Побега, 65) – Орсолини (Айлинг-Джуниор, 65), Кастро (Даллинга, 65), Ндой

«Шахтер»: Ризнык – Конопля (Тобиас, 40), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив, Судаков (Марлон, 79) – Зубков (Траоре, 79), Бондаренко (Степаненко, 79), Эгиналду – Сикан (Невертон, 35)

Арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

Стадион: «Ренато даль Ара» (Болонья, Италия)

БОЛОНЬЯ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 65
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Gargantua81
Судаков опять опозорился перед скаутами
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+7
Alexandr Ladizhenskiy
Що я взагалі дивився 100хвилин? Це один із найгірших матчів був для перегляду…Шахтар грав взагалі не у свій футбол, якись втомлений, безідейний. Схоже що Пушич робить щось не те 
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+7
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ĴØЌÉŔ
Конечно не забили пенальти . Но в игре шахтера больше и вспомнить не чего . Очень слабая игра против одного из слабейшых соперников в лч. Дальше Аталанта ,Арсенал.. чуть дальше Бавария , борусия там будет полная "динамо Загреб ". 
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+7
Boodya
Що можу сказати по грі.
Поле тяжке, молодці що не пропустили (Дякуючи Різнику).
Оборона - жах, скільки можна практикувати цю самовбивчу тактику "назад на голкіпера"?.
Судаков...просто пздц, не на того ставку поставили в Шахтарі, щоб продати, не на того (чувак реально не тягне те, що на нього повісили.
Далі буде важче
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+6
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Boodya
Цікаво, чи знайдеться хоч один журналіст, який напише правдиву статтю про гру Судакова і його не відповідність ціннику, що його Шахтар просто переоцінив в очах всіх іт.д?
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+5
Viktor Shuper
жахливий матч, періодично забувалося що це матч в ЛЧ, а не чемпіонат якогось мухосранська. Шахта в 2 таймі нуляча і це ще я дуже тактовно кажу, там без гори матів не обійтися. треба сказати що італійці були куди ближче до перемоги, на гол вони точно награли. на відміну від Шахти, яка крім нагоди з пенальті по суті більше нічого не створила
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+5
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Олег Мандрівник
Ігра була нудна, іграли два говна
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+4
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Игорь
Мде уж , единственное светлое пятно - Педро Енрике , ну и Ризнык
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+4
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avk2307
Нічию я і прогнозував. Але 1- 1або 2-2,  а не оце "унилеговно".
Де той що їв болоньєзе та чекав "дирочки"?
Ось тобі дві "дирочки" зіграли і рахунок з "дирочками"
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+4
Oleha1987
Дуже слабенька гра    . Таке відчуття, що хотіли не програти  . Мало атакували. В нападі нічого не виходило, захист слабо. Центр поля програвали
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+3
Олександр Соломаха
Жах
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+3
Макс Максов
Гра була рівна, грали два...
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+3
Alex Komnin
Футбол в Україні вмер. Дивитися таке неможливо й огидно. Ні атак, ні контролю м'яча...Єдине дякую, що під час війни намагаються грати. А так...Марлос, Тайсон й Мораєш не помітили б суперника.
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+3
taras_sidyi
До скільки тепер Шахтар підняв цінник на цього лоха, що не забив пенальті?
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+3
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
БАВАРЕЯ  БАРУССИЯ АРСЕНАЛ УЖЕ НАЛАЖЫЛИ В ТРУСИШКИ АТ САМОЙ МЫСЛЕ ЧЬТО ПРЕЙДЕТЦА ЕГРАТЬ ПРОТЕВ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА
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+2
Лига
Игра полная х_йня, ну чемпион Украины взял очко в первом матче Лч на выезде это главное  и хорошо что судак не забил пенку, могли быстрый забить, а потом Болонья могла набить  победа и 3 очка лучше ну с такой игрой не побеждают, ну ничья тоже отлично
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+2
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roman75zpr
Могло быть и лучше, и хуже (даже с забитым пенальти)... Благо соперник был в не идеальной форме  сейчас
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+2
MrStepanovM .
для початку...на виїзді...з італійцями -піде...але Судаков лошара
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+2
mastorent
спасибо что живые))
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+1
Remark
Респект Шахтарю за форму!
Ну і вітаю зі здобутим очком. Могло бути і гірше.
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+1
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