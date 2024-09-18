Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьи. Шахтер и Болонья поделили очки
Судаков на старте игры не забил пенальти
Донецкий «Шахтер» стартовал в основном раунде Лиги чемпионов. Первым соперником, которого подготовил «горнякам» календарь главного клубного евротурнира, стала «Болонья». «Красно-синие», занявшие в прошлой Серии А пятое место, в текущем сезоне находятся в поисках своей игры. Но и команда Марино Пушича пока далека от своих оптимальных кондиций, о чем свидетельствуют два поражения в первых турах Украинской Премьер-лиги.
Встреча началась с шикарного шанса для донецкой команды. Эгиналду ворвался в штрафную «Болоньи» и его на газон уложил Пош, после чего арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Судаков исполнил пенальти бесхитростно, что позволило совершить сейв Скорупски.
«Красно-синие» попытались оказать давление на штрафную гостей, но кроме нескольких перспективных кроссов мы от них ничего опасного не увидели. «Горняки» хотели обострять игру длинными забросами в направлении Эгиналду, и эта тактика также себя не оправдывала. Неприятным моментом для «Шахтера» стали вынужденные замены футболистов. Сначала Сикан, которого на выходе локтем зацепил Скорупски, не смог продолжить игру, а затем досрочно завершил встречу Конопля.
В целом на поле шла равная игра, даже осторожная. При этом было много единоборств, а остроты у ворот – минимум. Но нельзя сказать, что болельщикам было скучно наблюдать за происходящими событиями. Команды действовали интенсивно, стараясь не задерживать мяч в центре поля. А перед перерывом «Болонья» создала свой лучший момент в первом тайме, но Ризнык справился с ударом Кастро.
Хозяева поля активно начали вторую половину встречи. И Ризнык совершил ошеломительный сейв, отбив сильный удар Фабиана, который расстреливал ворота «Шахтера». Был близок к успеху Пош, из угла штрафной пробивший намного выше ворот. У «горняков» с конструктивной игрой возникали проблемы, и к штрафной соперников они практически не приближались.
«Красно-синие» играли первым номером, гости оборонялись и рассчитывали на быстрые контратаки. Но все это происходило снова без особой остроты. Последние минуты встречи прошли под аккомпанемент неспешных атак «Болоньи», но ничейный результат не изменился. «Шахтер» набрал одно очко в стартовой игре основного раунда Лиги чемпионов и во втором туре проведет домашний матч с «Аталантой».
Лига чемпионов. Основной раунд. 1 тур
«Болонья» – «Шахтер» – 0:0
Предупреждения: Пош, 2, Кастро, 58 – Бондарь, 12, Степаненко, 84, Марлон, 88
На 4 минуте Судаков (Шахтер) не забил пенальти (вратарь)
«Болонья»: Скорупски – Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис (Миранда, 78) – Фаббиан (Урбански, 78), Фройлер, Моро (Побега, 65) – Орсолини (Айлинг-Джуниор, 65), Кастро (Даллинга, 65), Ндой
«Шахтер»: Ризнык – Конопля (Тобиас, 40), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив, Судаков (Марлон, 79) – Зубков (Траоре, 79), Бондаренко (Степаненко, 79), Эгиналду – Сикан (Невертон, 35)
Арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)
Стадион: «Ренато даль Ара» (Болонья, Италия)
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Поле тяжке, молодці що не пропустили (Дякуючи Різнику).
Оборона - жах, скільки можна практикувати цю самовбивчу тактику "назад на голкіпера"?.
Судаков...просто пздц, не на того ставку поставили в Шахтарі, щоб продати, не на того (чувак реально не тягне те, що на нього повісили.
Далі буде важче
Де той що їв болоньєзе та чекав "дирочки"?
Ось тобі дві "дирочки" зіграли і рахунок з "дирочками"
Ну і вітаю зі здобутим очком. Могло бути і гірше.