18 сентября чемпион Украины стартует в новом сезоне Лиги чемпионов. В 19.45 по киевскому времени «Шахтер» сыграет на выезде против «Болоньи».

Болонья

Отошли в прошлое времена, когда «Болонья» была не только настоящим грандом итальянского футбола, но и составляла костяк «Скуадры адзурры». Те славные времена были очень давно, если судить по нынешним меркам. С середины шестидесятых годов прошлого века начался медленный, но необратимый процесс превращения «россоблу» в середняка серии А. А затем – и в команду-лифт, барражирующую между первым и вторым дивизионами.

С 2015-го «Болонью» перестало лихорадить. Команда получила такую долгожданную финансовую устойчивость с приходом в президентское кресло итальянского канадца Сапуто. Выше десятого места в серии А «борзые» с тех пор не забирались, но уже не было и речи о понижении в классе.

Минувший сезон для семикратного обладателя скудетто смело можно назвать прорывом. Под руководством Тьяго Мотты «Болонья» очень ровно, а местами даже изящно прошла практически всю турнирную дистанцию. Претендовала на третье место. Но в итоге финишировала на пятом, дающем прямую путевку в основной турнир Лиги чемпионов.

Однако от той блестящей «Болоньи» на данный момент осталось, скорее, название. Мотта ушел возрождать былую славу «Ювентуса», а на его место позвали бывшего алленаторе «Фиорентины» Итальяно: тренера весьма неплохого, о чем говорят два подряд финала «фиалок» в Лиге конференций, однако этому наставнику необходимо время, чтобы собрать фактически новую команду.

«Болонья» нынешним летом устроила настоящую распродажу, заработав на исходящих трансферах свыше ста миллионов евро. А потратился клуб лишь на половину от этой суммы.

Недавние лидеры «Болоньи» – Зиркзее и Каллафьори – пошли на повышение в английскую Премьер-лигу. Туда же вернулся арендованный у «Лестера» Кристиансен, а Салемакерс ушел в «Рому».

Итальяно пришлось начинать фактически с нуля. И пока что у нового наставника «Болоньи» получается не ахти.

После четырех стартовых туров в серии А в активе «Болоньи» лишь три очка. Команда еще не выигрывала. Правда, проиграла лишь раз. Остальное – три ничьи.

Вничью сыграли «россоблу» и перед матчем против «горняков». Они гостили у новичка элитного дивизиона «Комо», и едва сумели унести ноги. Долгое время подопечные Итальяно проигрывали 0:2, но в итоге сумели спастись. Гол, принесший «Болонье» ничью, был забит уже в компенсированное ко второму тайму время.

Винченцо Итальяно, главный тренер «Болоньи»:

– Я уверен, что когда ребята впервые услышат эту мелодию, этот гимн Лиги чемпионов, и выйдут на поле, они смогут найти в себе дополнительные силы, чтобы выжать максимум из того, что мы подготовили. На поле мы должны играть сердцем и душой, потому что болельщики будут вести нас за собой. Это команда с 12-м игроком на трибунах. Мы отдадим все, что у нас есть, чтобы они гордились своей командой.

Шахтер

Чемпион Украины, как и главная сенсация минувшего сезона чемпионата Италии, тоже неудачно начал новый сезон. Хотя в этом случае тревожных предпосылок вроде бы и не наблюдалось.

Более того, после крупной победы в дебютном туре УПЛ над «Ворсклой» (5:0), сложилось стойкое впечатление, что «горняки» и нынешний чемпионат выиграют играючи.

Но то впечатление оказалось обманчивым. На данный момент, то есть после шестого тура (у дончан есть еще в запасе недоигранная встреча против «Кривбасса»), в пассиве команды Пушича уже два поражения. И оба эти поражения – вполне заслуженные: и против «Полесья», и против «Александрии». Посему неудивительно, что обе команды, добывшие победы над «горняками», сейчас находятся выше «Шахтера» в турнирной таблице.

Однако накануне вояжа в Болонью «Шахтер» заметно улучшил себе настроение. На номинально домашнем поле во Львове «горняки» покуражились в поединке против «Карпат», отгрузив сопернику пять мячей.

Правда, и свои ворота «горняки» не уберегли, дважды пропустив.

Тем не менее, хотя бы визуально складывается впечатление, что после провала на старте сезоне команда Марино Пушича, (да и он сам), сделала надлежащие выводы. И во всеоружии подходит к старту в главном континентальном турнире.

Марино Пушич, главный тренер «Шахтера»:

– Лига чемпионов? Думаю, команда морально готова, физически тоже, ведь для нас важно не только победить, но и провести хороший матч. Это хорошо для уверенности в себе, когда выходишь на уровень Лиги чемпионов. Должен сказать, что это безусловно другой уровень, другие качества, другие поединки. Однако мы все в форме. Некоторые игроки, Марлон и Зубков, набирают все больше кондиций, у нас нет травмированных. Ожидается, что Николай Матвиенко вернется в игру через один-два дня, тогда все будут на месте. Я считаю, это хороший момент для нас, чтобы сыграть против «Болоньи».

История противостояний

Доселе соперники на официальном уровне не пересекались. Более того, «Болонья» еще ни разу не играла на евроарене против украинских команд.

Прогноз

Итальяно, как и Мотта, использует схему 4-2-3-1. Но уже с новыми элементами. Новому наставнику «россоблу» из-за масштабной распродажи лидеров пришлось перекраивать практически каждое игровое звено. За исключением, разве что, голкипера. Место в воротах все так же отдано на откуп опытному поляку Скорупски. А в остальном, прекрасная маркиза, все не очень хорошо.

Пока что новая «Болонья» лишь строится, лишь изредка напоминает о себе образца минувшего сезона. Поэтому «Шахтеру» очень повезло, что придется играть против еще «сырой» и несыгранной «Болоньи».

Да, у «горняков» есть свои уязвимые места, и о них мы все знаем, но даже в таком виде команда Пушича с точки зрения целостности игры смотрится получше команды Итальяно. Поэтому мы вправе предположить, что «Шахтер» как минимум не проиграет. А при удачном стечении обстоятельств может рассчитывать на минимальную победу.

Ориентировочные составы:

«Болонья»: Скорупски, Пош, Бекема, Казеле, Миранда, Фройлер, Эбишер, Побега, Орсолини, Одгор, Даллинг

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.