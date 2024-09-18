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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 23:29 |
511
2

ПУШИЧ – о промахе Судакова, травмах, одном ударе в створ ворот Болоньи в ЛЧ

Главный тренер горняков высказался о матче в Лиге чемпионов

18 сентября 2024, 23:29 |
511
2
ПУШИЧ – о промахе Судакова, травмах, одном ударе в створ ворот Болоньи в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился первыми впечатлениями от этого поединка.

«Оценка игры? Конечно, все зависит от того, как рассматривать события в матче. Комментируя ход игры, вы видели, что поле было мокрое, и это повлияло на то, что команды не имели возможности показать себя на все 100%. Мы отработали сполна, пытались искать свободные зоны и свободных игроков. Обе команды получили по одному очку, и это можно считать положительным результатом для обеих сторон.

Я должен доверять решению судьи. По эпизоду с Сиканом, я не до конца смог его разглядеть, но, в общем, мы потеряли одного игрока. Мы потеряли Коноплю на 25-й минуте и были вынуждены делать замены. Учитывая нереализованный пенальти, это ударило по нашей команде.

Мы пытались искать дополнительные ресурсы. Склонен считать, что мы потеряли игрока, а соперник не получил ни одного предупреждения, что противоречит правилам. Но не буду утверждать, поскольку не разбирался, что случилось. Даниила увидим завтра – возможно, он сломал нос или еще что-то.

У команды был только один удар в створ? Вы любите статистику, а я – нет», – сказал Пушич.

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Дмитро Олійник Источник: Футбол 24
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Serhiikher
Когда уже все поймут, что Судаков - это бокопор как в сборной так и в шахтёре… хотя может и понимают, но выбора нет. 
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