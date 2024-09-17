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Лига Чемпионов
Болонья
18.09.2024 19:45 - : -
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 21:09 | Обновлено 17 сентября 2024, 21:11
139
0

Болонья – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги чемпіионов

17 сентября 2024, 21:09 | Обновлено 17 сентября 2024, 21:11
139
0
Болонья – Шахтер. Текстовая трансляция матча

В среду, 18 сентября, состоится поединок 1 тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором будут играть «Болонья» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Болонье (Италия) на поле стадиона «Ренато даль'Ара», начало – в 19:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Донецкий «Шахтер» в который раз попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря стечению ряда обстоятельств, которые сложились в европейских чемпионатах и ​​в прошлом розыгрыше ЛЧ. Текущая форма «горняков» показывает, что в матче против «Болоньи» легко не будет, поскольку донецка защита откровенно не впечатляет. «Болонья» в прошлом сезоне впервые завоевала право выступать в основном раунде Лиги чемпионов и, несмотря на то, что ее состав прилично изменился, если сравнивать с сезоном 2023/2024, дома дарить очки никому не собирается.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Болонья» – «Шахтер» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Болонья
18 сентября 2024 -
19:45
Шахтер Донецк
Победа Шахтера 4.40 Сделать ставку
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Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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