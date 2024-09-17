В среду, 18 сентября, состоится поединок 1 тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором будут играть «Болонья» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Болонье (Италия) на поле стадиона «Ренато даль'Ара», начало – в 19:45 по Киеву.

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Донецкий «Шахтер» в который раз попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря стечению ряда обстоятельств, которые сложились в европейских чемпионатах и ​​в прошлом розыгрыше ЛЧ. Текущая форма «горняков» показывает, что в матче против «Болоньи» легко не будет, поскольку донецка защита откровенно не впечатляет. «Болонья» в прошлом сезоне впервые завоевала право выступать в основном раунде Лиги чемпионов и, несмотря на то, что ее состав прилично изменился, если сравнивать с сезоном 2023/2024, дома дарить очки никому не собирается.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Болонья» – «Шахтер» в украинской версии сайта.