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Лига Чемпионов
Болонья
18.09.2024 19:45 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 22:47 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:59
3371
1

Болонья – Шахтер – 0:0. Как Судаков не забил пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

18 сентября 2024, 22:47 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:59
3371
1
Болонья – Шахтер – 0:0. Как Судаков не забил пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке встречались Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1-м туре ЛЧ в нулевую ничью сыграли Болонья и Шахтер (0:0).

На 4-й минуте Георгий Судаков не реализовал пенальти. Травмы получили Даниил Сикан и Ефим Конопля, они были заменены в первом тайме.

Лига чемпионов. 1-й тур, 18 сентября, Болонья

19:45. Болонья (Италия) – Шахтер (Украина) – 0:0

Видеообзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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MIRRA
Жах... єдий удар в ствір - це незабитий пєналь...
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