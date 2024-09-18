Болонья – Шахтер – 0:0. Как Судаков не забил пенальти. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В стартовом поединке встречались Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).
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В 1-м туре ЛЧ в нулевую ничью сыграли Болонья и Шахтер (0:0).
На 4-й минуте Георгий Судаков не реализовал пенальти. Травмы получили Даниил Сикан и Ефим Конопля, они были заменены в первом тайме.
Лига чемпионов. 1-й тур, 18 сентября, Болонья
19:45. Болонья (Италия) – Шахтер (Украина) – 0:0
Видеообзор матча
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