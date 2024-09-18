Болонья – Шахтер – 0:0. Как Судаков не забил пенальти. Видеообзор матча

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке встречались Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1-м туре ЛЧ в нулевую ничью сыграли Болонья и Шахтер (0:0).

На 4-й минуте Георгий Судаков не реализовал пенальти. Травмы получили Даниил Сикан и Ефим Конопля, они были заменены в первом тайме.

Лига чемпионов. 1-й тур, 18 сентября, Болонья

19:45. Болонья (Италия) – Шахтер (Украина) – 0:0

Видеообзор матча