ПСЖ – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

ПСЖ – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция