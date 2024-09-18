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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 22:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 23:01
997
0

ПСЖ – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

18 сентября 2024, 22:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 23:01
997
0
ПСЖ – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

18 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

ПСЖ – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ПСЖ Жирона Лига чемпионов видео голов и обзор Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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