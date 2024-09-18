ПСЖ – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
18 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября
ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
ПСЖ – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Шовковского идет без потерь очков и в дальнейшем
Повреждение в матче против «Болоньи» получил Даниил Сикан