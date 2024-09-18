В среду, 18 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс», который находится в столице Франции Париже.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Жирона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция