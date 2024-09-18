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Лига Чемпионов
ПСЖ
18.09.2024 22:00 – 18 0 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 22:00 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:11
773
0

ПСЖ – Жирона. Цыганков – в основе на игру ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

Матч состоится 18 сентября в 22:00

18 сентября 2024, 22:00 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:11
773
0
ПСЖ – Жирона. Цыганков – в основе на игру ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 18 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс», который находится в столице Франции Париже.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Жирона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ - Жирона
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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