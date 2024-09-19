18 сентября прошелматч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 88 минут.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 1:0

Гол: Гассанига, 90 (автогол)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Нуну Мендеш, 90 мин.