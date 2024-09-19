ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
18 сентября прошелматч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.
Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 88 минут.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября
ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 1:0
Гол: Гассанига, 90 (автогол)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Нуну Мендеш, 90 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За Боруссию отличился дублем 20-летний Байно-Гиттенс
Команда Шовковского идет без потерь очков и в дальнейшем