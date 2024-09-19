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ПСЖ
18.09.2024 22:00 – FT 1 : 0
Жирона
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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 00:20 | Обновлено 19 сентября 2024, 01:07
1895
0

ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

19 сентября 2024, 00:20 | Обновлено 19 сентября 2024, 01:07
1895
0
ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября прошелматч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 88 минут.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 1:0

Гол: Гассанига, 90 (автогол)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Нуну Мендеш, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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