Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол между ног на 90-й. Жирона и Цыганков в дебютном матче ЛЧ проиграли ПСЖ
Лига Чемпионов
ПСЖ
18.09.2024 22:00 – FT 1 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 23:55 | Обновлено 19 сентября 2024, 01:03
1319
0

Гол между ног на 90-й. Жирона и Цыганков в дебютном матче ЛЧ проиграли ПСЖ

Игра завершилась со счетом 1:0, Пауло Гассанига практически принес ничью своей команде

18 сентября 2024, 23:55 | Обновлено 19 сентября 2024, 01:03
1319
0
Гол между ног на 90-й. Жирона и Цыганков в дебютном матче ЛЧ проиграли ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Единственный мяч на 90-й минуте забил Нуну Мендеш. Голкипер гостей Пауло Гассанига вытаскивал абсолютно все, но в конце встречи пропустил между ног. Технические наблюдатели УЕФА переписали гол Мендеша на автогол Гассаниги.

Жиронцы впервые сыграли в главном еврокубковом клубном турнире. В прошлом сезоне подопечные Мичела стали третьими в Ла Лиге.

Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 88 минут, после чего был заменен на Алехандро Франсеса.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 1:0

Гол: Гассанига, 90 (автогол)

ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Жоау Невеш, 63), Витинья (Ли Кан Ин, 63), Заир-Эмери, Барколя (Дуэ, 63), Асенсио (Коло-Муани, 39), Дембеле (Бералдо, 90+2).

Жирона: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Мартинес, Крейчи, Ромеу, Мартин (Солис, 66), Хиль (Асприлья, 66), ван де Бек (Данджума, 58), Цыганков (Франсес, 88), Стуани (Порту, 58).

Предупреждения: Маркиньос (17), Крейчи (20), Ромеу (43), Гассанига (74).

Следующие матчи ПСЖ и Жироны в ЛЧ 2024/25:

  • ПСЖ: Манчестер Сити, Бавария, Атлетико, Арсенал, ПСВ, РБ Зальцбург, Штутгарт;
  • Жирона: Ливерпуль, Арсенал, Милан, Фейеноорд, ПСВ, Слован, Штурм.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
По теме:
Селтик – Слован – 5:1. Как Игнатенко привез пенальти. Видео голов и обзор
ПУШИЧ – о промахе Судакова, травмах, одном ударе в створ ворот Болоньи в ЛЧ
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Пауло Гассанига Жирона ПСЖ Нуну Мендеш Лига чемпионов автогол видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
Бокс | 18 сентября 2024, 09:15 13
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика

Александра арестовали в Кракове

ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
Теннис | 18 сентября 2024, 08:28 6
ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением

Элина рассказала о своей ситуации

Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Бокс | 18.09.2024, 07:37
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Футбол | 19.09.2024, 00:12
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Футбол | 18.09.2024, 21:49
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 34
Бокс
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
18.09.2024, 00:28 6
Бокс
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
18.09.2024, 00:15 3
Бокс
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
18.09.2024, 09:04 27
Бокс
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
17.09.2024, 06:23 4
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Динамо – Ворскла
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Динамо – Ворскла
18.09.2024, 07:55
Футбол
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
18.09.2024, 06:23 5
Футбол
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем