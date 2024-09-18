Гол между ног на 90-й. Жирона и Цыганков в дебютном матче ЛЧ проиграли ПСЖ
Игра завершилась со счетом 1:0, Пауло Гассанига практически принес ничью своей команде
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.
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Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.
Единственный мяч на 90-й минуте забил Нуну Мендеш. Голкипер гостей Пауло Гассанига вытаскивал абсолютно все, но в конце встречи пропустил между ног. Технические наблюдатели УЕФА переписали гол Мендеша на автогол Гассаниги.
Жиронцы впервые сыграли в главном еврокубковом клубном турнире. В прошлом сезоне подопечные Мичела стали третьими в Ла Лиге.
Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 88 минут, после чего был заменен на Алехандро Франсеса.
Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября
ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 1:0
Гол: Гассанига, 90 (автогол)
ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Жоау Невеш, 63), Витинья (Ли Кан Ин, 63), Заир-Эмери, Барколя (Дуэ, 63), Асенсио (Коло-Муани, 39), Дембеле (Бералдо, 90+2).
Жирона: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Мартинес, Крейчи, Ромеу, Мартин (Солис, 66), Хиль (Асприлья, 66), ван де Бек (Данджума, 58), Цыганков (Франсес, 88), Стуани (Порту, 58).
Предупреждения: Маркиньос (17), Крейчи (20), Ромеу (43), Гассанига (74).
Следующие матчи ПСЖ и Жироны в ЛЧ 2024/25:
- ПСЖ: Манчестер Сити, Бавария, Атлетико, Арсенал, ПСВ, РБ Зальцбург, Штутгарт;
- Жирона: Ливерпуль, Арсенал, Милан, Фейеноорд, ПСВ, Слован, Штурм.
✅ Victoire parisienne au Parc pour ce début en @ChampionsLeague !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2024
🔴 ICI C'EST PARIS 🔵#PSGGIR I #UCL pic.twitter.com/We8yaF2O3E
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) September 18, 2024
🔴⚪️ #PSGGirona #UCL pic.twitter.com/Fk81kDIeXD
События матча
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