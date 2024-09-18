Гол между ног на 90-й. Жирона и Цыганков в дебютном матче ЛЧ проиграли ПСЖ

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

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Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Единственный мяч на 90-й минуте забил Нуну Мендеш. Голкипер гостей Пауло Гассанига вытаскивал абсолютно все, но в конце встречи пропустил между ног. Технические наблюдатели УЕФА переписали гол Мендеша на автогол Гассаниги.

Жиронцы впервые сыграли в главном еврокубковом клубном турнире. В прошлом сезоне подопечные Мичела стали третьими в Ла Лиге.

Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 88 минут, после чего был заменен на Алехандро Франсеса.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 1:0

Гол: Гассанига, 90 (автогол)

ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Жоау Невеш, 63), Витинья (Ли Кан Ин, 63), Заир-Эмери, Барколя (Дуэ, 63), Асенсио (Коло-Муани, 39), Дембеле (Бералдо, 90+2).



Жирона: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Мартинес, Крейчи, Ромеу, Мартин (Солис, 66), Хиль (Асприлья, 66), ван де Бек (Данджума, 58), Цыганков (Франсес, 88), Стуани (Порту, 58).



Предупреждения: Маркиньос (17), Крейчи (20), Ромеу (43), Гассанига (74).

Следующие матчи ПСЖ и Жироны в ЛЧ 2024/25: