18 сентября на «Парк-де-Пренс» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда давно установила доминирование на внутренней арене такое, что и не снилось Баварии с мадридским Реалом. Настолько большой отрыв более характерен первенствам Центральной и Восточной Европы, типа Болгарии. И, как и Лудогорец, столичный французский проект давно оценивает успешность сезона по результатам в еврокубке, в данном случае, конечно, Лиге чемпионов. С Луисом Энрике получилось в прошлом цикле выйти из непростой группы и пройти в плей-офф Барселону, но потом последовал вылет. Сейчас предстоит играть уже без Мбаппе. А новый регламент явно намекает, что тут даже фаворитам ничего не гарантировано, и в плей-офф сугубо на классе не пройти. Так что повезло, что жребий дал шанс стартовать дома, еще и против не самого матерого оппонента. Еще и на фоне очередной победы - 3:1 с Брестом, кстати, еще одним участником Лиги чемпионов.

Жирона

Клуб долго шел к этому дебюту. Точнее, еще год назад всерьез об этом не рассуждали - что логично, ведь проект проводит четвертый сезон в Примере, и только второй после возвращения сюда. Потом были сомнения из-за тех же владельцев, что и у Манчестер Сити. Тут получилось найти с УЕФА консенсус, а вот справились ли селекционеры, покрывая продажи лидеров во главе с забивным Довбиком - это покажет только время. В августе жиронцы начинали слабо, с 1:1 против Бетиса и 0:3 на поле Атлетико. Но потом Мичел Санчес явно внес корректировки, и лето закрыли разгромом дома Осасуны 4:0 и солидными 2:0 на поле Севильи. Но Барселона в сентябре не имела особенных проблем с соседом, обыграв того со счетом 4:1.

Статистика личных встреч

Закономерно ПСЖ раньше с детищем структуры Манчестер Сити на футбольном поле не пересекался.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в шансы гостей даже на ничью. Опытные французы дома победят с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).