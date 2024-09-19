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Лига Чемпионов
ПСЖ
18.09.2024 22:00 – FT 1 : 0
Жирона
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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 06:04 |
485
0

МИЧЕЛ: Будем набирать очки понемногу. Убежден, что будем конкурентоспособны

Главный тренер Жироны прокомментировал поражение от ПСЖ в 1-м туре Лиги чемпионов

19 сентября 2024, 06:04 |
485
0
МИЧЕЛ: Будем набирать очки понемногу. Убежден, что будем конкурентоспособны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел и Виктор Цыганков

18 сентября прошелматч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

После завершения встречи главный тренер каталонцев Мичел прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я думаю, мы хорошо себя зарекомендовали. Мы скромный клуб, и это наше первое появление в Лиге чемпионов, и мы справились с задачей. Эта игра послужит нам уроком и шансом улучшить игру в будущем. Париж был лучше, особенно во втором тайме. Они оказали на нас огромное давление, особенно с фантастическим контрпрессингом Луиса Энрике.

Мы хорошо себя зарекомендовали, даже если у нас и не было больших шансов выиграть игру. Мы работали три года. Мы заслуживаем быть здесь. Мне немного грустно из-за результата, но мы справимся.

Мы клуб, который делает правильные вещи, и это видно. У нас есть игроки, которые провели здесь много времени, и они заслуживают быть здесь сегодня. Мы не доберемся туда, куда хотим, за одну ночь. Это требует упорной работы.

Мы будем набирать очки понемногу. Я убежден, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче. Прийти сюда нелегко, но мы постепенно влились в игру. Мы проявили индивидуальность».

Видеообзор матча ПСЖ – Жирона (1:0)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
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Мичел (Мигель Анхель Санчес) пресс-конференция Жирона ПСЖ Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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