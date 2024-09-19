МИЧЕЛ: Будем набирать очки понемногу. Убежден, что будем конкурентоспособны

18 сентября прошелматч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

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Поединок состоялся на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

После завершения встречи главный тренер каталонцев Мичел прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я думаю, мы хорошо себя зарекомендовали. Мы скромный клуб, и это наше первое появление в Лиге чемпионов, и мы справились с задачей. Эта игра послужит нам уроком и шансом улучшить игру в будущем. Париж был лучше, особенно во втором тайме. Они оказали на нас огромное давление, особенно с фантастическим контрпрессингом Луиса Энрике.

Мы хорошо себя зарекомендовали, даже если у нас и не было больших шансов выиграть игру. Мы работали три года. Мы заслуживаем быть здесь. Мне немного грустно из-за результата, но мы справимся.

Мы клуб, который делает правильные вещи, и это видно. У нас есть игроки, которые провели здесь много времени, и они заслуживают быть здесь сегодня. Мы не доберемся туда, куда хотим, за одну ночь. Это требует упорной работы.

Мы будем набирать очки понемногу. Я убежден, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче. Прийти сюда нелегко, но мы постепенно влились в игру. Мы проявили индивидуальность».

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Видеообзор матча ПСЖ – Жирона (1:0)