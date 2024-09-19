Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Каталонский клуб дебютировал в ЛЧ в матче 1-го тура против ПСЖ (0:1)
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.
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Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан. Жиронцы дебютировали в главном еврокубковом клубном турнире.
Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 88 минут, после чего был заменен на Алехандро Франсеса.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.
Лучшим игроком поединка был признан правый защитник ПСЖ Ашраф Хакими (7.7).
Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Жирона (1:0)
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