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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 03:55 |
191
0

Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов

Каталонский клуб дебютировал в ЛЧ в матче 1-го тура против ПСЖ (0:1)

19 сентября 2024, 03:55 |
191
0
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

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Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан. Жиронцы дебютировали в главном еврокубковом клубном турнире.

Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 88 минут, после чего был заменен на Алехандро Франсеса.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан правый защитник ПСЖ Ашраф Хакими (7.7).

Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Жирона (1:0)

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Ашраф Хакими оценки WhoScored Виктор Цыганков Жирона ПСЖ Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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