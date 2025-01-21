Сербский звездный форвард Ювентуса может перейти в Челси

24-летний сербский форвард «Ювентуса» Душан Влахович может стать новым игроком лондонского «Челси».

Как сообщает издание The Times, клубы уже обсуждали возможность трансфера.

Детали переговоров еще не разглашаются, но известно, что «Челси» готов сделать серьезное предложение для сербского форварда.

Влахович в этом сезоне сыграл за «Ювентус» 17 матчей и забил 7 голов. Также на счету Душана 5 матчей в Лиге чемпионов и 4 гола.

По данным аналитического портала Transfermarkt, Влахович оценивается в 60 миллионов евро.

Лондонский «Челси» смог прервать пятиматчевую серию неудач в игре против «Вулверхэмптона».

Также известно, что украинский полузащитник Михаил Мудрик до сих пор отстранен от футбола из-за вероятного употребления допинга.