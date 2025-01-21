Манчестер Сити нацелился на молодого игрока Вальядолида

18-летний центральный защитник «Вальядолида» Джума Ба близок к переходу в «Манчестер Сити».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно источнику, «горожане» приобретут сьерра-леонского футболиста, учитывая его потенциал, однако сразу планируют отправить его в аренду во французский «Ланс».

Недавно «Манчестер Сити» приобрел из «Ланса» 20-летнего центрального защитника Абдукодира Хусанова, поэтому аренда Джумы Ба может быть частью дополнительной сделки с этим трансфером.

В этом сезоне Ба сыграл за «Вальядолид» 14 матчей, но не отличался результативными действиями.