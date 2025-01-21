Манчестер Сити нацелился на молодого игрока Вальядолида
В случае перехода в команду Жозепа Гвариолы Джума Ба будет отдан в аренду
18-летний центральный защитник «Вальядолида» Джума Ба близок к переходу в «Манчестер Сити».
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно источнику, «горожане» приобретут сьерра-леонского футболиста, учитывая его потенциал, однако сразу планируют отправить его в аренду во французский «Ланс».
Недавно «Манчестер Сити» приобрел из «Ланса» 20-летнего центрального защитника Абдукодира Хусанова, поэтому аренда Джумы Ба может быть частью дополнительной сделки с этим трансфером.
В этом сезоне Ба сыграл за «Вальядолид» 14 матчей, но не отличался результативными действиями.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City are set to sign 2004 born CB Juma Bah from Valladolid! Verbal agreement done.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025
Understand plan could include loan move to RC Lens being discussed, excellent relationship after Khusanov deal 🟡🔴
Formal steps to follow… here we go, soon. pic.twitter.com/VbOAIqfHOq
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