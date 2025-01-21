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Англия
21 января 2025, 05:33 | Обновлено 21 января 2025, 05:43
179
0

Манчестер Сити нацелился на молодого игрока Вальядолида

В случае перехода в команду Жозепа Гвариолы Джума Ба будет отдан в аренду

21 января 2025, 05:33 | Обновлено 21 января 2025, 05:43
179
0
Манчестер Сити нацелился на молодого игрока Вальядолида
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний центральный защитник «Вальядолида» Джума Ба близок к переходу в «Манчестер Сити».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно источнику, «горожане» приобретут сьерра-леонского футболиста, учитывая его потенциал, однако сразу планируют отправить его в аренду во французский «Ланс».

Недавно «Манчестер Сити» приобрел из «Ланса» 20-летнего центрального защитника Абдукодира Хусанова, поэтому аренда Джумы Ба может быть частью дополнительной сделки с этим трансфером.

В этом сезоне Ба сыграл за «Вальядолид» 14 матчей, но не отличался результативными действиями.

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Вальядолид Манчестер Сити Ла Лига трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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