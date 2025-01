Манчестер Сити нацелился на молодого игрока Вальядолида

18-летний центральный защитник «Вальядолида» Джума Ба близок к переходу в «Манчестер Сити».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно источнику, «горожане» приобретут сьерра-леонского футболиста, учитывая его потенциал, однако сразу планируют отправить его в аренду во французский «Ланс».

Недавно «Манчестер Сити» приобрел из «Ланса» 20-летнего центрального защитника Абдукодира Хусанова, поэтому аренда Джумы Ба может быть частью дополнительной сделки с этим трансфером.

В этом сезоне Ба сыграл за «Вальядолид» 14 матчей, но не отличался результативными действиями.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City are set to sign 2004 born CB Juma Bah from Valladolid! Verbal agreement done.



Understand plan could include loan move to RC Lens being discussed, excellent relationship after Khusanov deal 🟡🔴



Formal steps to follow… here we go, soon. pic.twitter.com/VbOAIqfHOq