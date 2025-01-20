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Australian Open
20 января 2025, 03:51 | Обновлено 20 января 2025, 03:56
1025
0

Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»

россиянка нервничает в игре против Элины Свитолиной на Australian Open 2025

20 января 2025, 03:51 | Обновлено 20 января 2025, 03:56
1025
0
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Кудерметова

20 января украинка Элина Свитолина (WTA 27) в 02:30 вышла на корт против «нейтралки» Вероники Кудерметовой (WTA 75).

Теннисистки проводят матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025. Встреча проходит на Rod Laver Arena.

Свитолина выиграла первый сет 6:4, хотя уступала 1:4 с двумя брейками. После 9-го гейма Кудерметова взяла медицинский тайм-аут.

На старте второй партии Элина взяла свою подачу. Вероника начала нервничать. В частности, досталось ее мужу, а по совместительству и тренеру – Сергею Демехину:

«Если б я могла, Сергей. Выйди, покажи, как надо».

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Свитолина – Кудерметова.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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