Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»

20 января украинка Элина Свитолина (WTA 27) в 02:30 вышла на корт против «нейтралки» Вероники Кудерметовой (WTA 75).

Теннисистки проводят матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025. Встреча проходит на Rod Laver Arena.

Свитолина выиграла первый сет 6:4, хотя уступала 1:4 с двумя брейками. После 9-го гейма Кудерметова взяла медицинский тайм-аут.

На старте второй партии Элина взяла свою подачу. Вероника начала нервничать. В частности, досталось ее мужу, а по совместительству и тренеру – Сергею Демехину:

«Если б я могла, Сергей. Выйди, покажи, как надо».

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Свитолина – Кудерметова.