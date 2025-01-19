Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2025 20 января в 02:30
20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 4-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Вероники Кудерметовой (WTA 75). Поединок пройдет первым запуском на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Кудерметовой.
Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 7), либо против Мэдисон Киз (США, WTA 14).
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