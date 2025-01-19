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  4. Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
19 января 2025, 09:12 |
1409
0

Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2025 20 января в 02:30

19 января 2025, 09:12 |
1409
0
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 4-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Вероники Кудерметовой (WTA 75). Поединок пройдет первым запуском на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Кудерметовой.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 7), либо против Мэдисон Киз (США, WTA 14).

📺 Видеотрансляция

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Элина Свитолина Вероника Кудерметова смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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