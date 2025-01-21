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Australian Open
21 января 2025, 06:30 |
276
2

Марта Костюк завершает выступления в парном турнире Australian Open

Украинка в паре с румынской спортсменкой Еленой Русе не смогли обыграть соперниц

21 января 2025, 06:30 |
276
2
Марта Костюк завершает выступления в парном турнире Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января украинская теннисистка Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе завершили выступления на Australian Open, уступив в четвертьфинале тайваньской теннисистке Се Шувэй и латвийке Алене Остапенко.

Первый сет для украинско-румынского тандема оказался неудачным – соперницы легко выиграли его за 37 минут со счетом 2:6.

Во втором сете Костюк и Русе значительно улучшили свою игру. Они продемонстрировали стойкость и слаженность, вырвав победу со счетом 7:5 после 51 минуты напряженной борьбы.

Третий, решающий сет стал настоящим противостоянием с драматическим финалом. До последнего гейма сохранялась интрига, и казалось, что Костюк и Русе смогут переломить ход матча. Однако в концовке сета Шувей и Остапенко сумели удержать свою подачу и завершили матч в свою пользу со счетом 5:7.

Победительницы этого противостояния в полуфинале встретятся либо с японкой Мию Като и мексиканкой Ренатой Сарасуа, либо с канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф.

Australian Open. 1/4 финала

Марта Костюк/Елена-Габріела Русе – Се Шувей/Олена Остапенко – 1:2 (2:6, 7:5, 5:7)

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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NM16071
Підзаробила грошенят і можна знову фоткатися на морі. 
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+1
mevast
Погано грали обидві сторони, як аматори. Марта у своєму амплуа.
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