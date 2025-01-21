В этом месяце не сыграет. Ключевой защитник Арсенала пополнил лазарет

Основной центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба выбыл из состава команды до конца текущего месяца.

Игрок получил повреждение бедра в матче 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2), однако Вильям отыграл все 90 минут матча. Достоверный срок отсутствия футболиста составляет две недели.

Французский спортсмен однозначно не сыграет в Лиге чемпионов с «Динамо» Загребом и «Жироной», а также пропустит матч АПЛ против «Вулверхэмптона». Под вопросом остается участие в важной игре с «Манчестером Сити», которая запланирована на 2 февраля.

В ближайшие дни Салиба пройдет дополнительные медицинские обследования, которые помогут предоставить более содержательную информацию о травме игрока.

В этом сезоне Вильям отыграл 30 поединков во всех турнирах. На счету центрбека два забитых мяча.