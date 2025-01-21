В этом месяце не сыграет. Ключевой защитник Арсенала пополнил лазарет
Вильям Салиба повредил бедро
Основной центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба выбыл из состава команды до конца текущего месяца.
Игрок получил повреждение бедра в матче 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2), однако Вильям отыграл все 90 минут матча. Достоверный срок отсутствия футболиста составляет две недели.
Французский спортсмен однозначно не сыграет в Лиге чемпионов с «Динамо» Загребом и «Жироной», а также пропустит матч АПЛ против «Вулверхэмптона». Под вопросом остается участие в важной игре с «Манчестером Сити», которая запланирована на 2 февраля.
В ближайшие дни Салиба пройдет дополнительные медицинские обследования, которые помогут предоставить более содержательную информацию о травме игрока.
В этом сезоне Вильям отыграл 30 поединков во всех турнирах. На счету центрбека два забитых мяча.
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