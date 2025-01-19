Виктор, но не Дьекереш. Арсенал хочет подписать топ-форварда
Виктор Осимхен может продолжить карьеру в АПЛ
Нигерийский форвард «Наполи», который находится в аренде в «Галатасарае», Виктор Осимхен может перейти в «Арсенал».
Как сообщает Football Insider, «канониры» планируют подписать форварда летом 2025 года, когда он вернется из аренды. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета настаивает на подписании форварда, из-за травмы Габриэла Жезуса.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Осимхена в 75 миллионов евро. Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Осимхен провел за «Галатасарай» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» думает над подписанием Беньямина Шешко.
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