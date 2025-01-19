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Англия
19 января 2025, 16:54 | Обновлено 19 января 2025, 16:55
1223
0

Виктор, но не Дьекереш. Арсенал хочет подписать топ-форварда

Виктор Осимхен может продолжить карьеру в АПЛ

19 января 2025, 16:54 | Обновлено 19 января 2025, 16:55
1223
0
Виктор, но не Дьекереш. Арсенал хочет подписать топ-форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

Нигерийский форвард «Наполи», который находится в аренде в «Галатасарае», Виктор Осимхен может перейти в «Арсенал».

Как сообщает Football Insider, «канониры» планируют подписать форварда летом 2025 года, когда он вернется из аренды. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета настаивает на подписании форварда, из-за травмы Габриэла Жезуса.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Осимхена в 75 миллионов евро. Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Осимхен провел за «Галатасарай» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» думает над подписанием Беньямина Шешко.

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Виктор Осимхен Арсенал Лондон Виктор Дьекереш Галатасарай трансферы трансферы АПЛ
Іван Распутін Источник: Football Insider
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