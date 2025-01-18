Нужно 70 миллионов. Арсенал все еще думает по поводу топ-форварда

Тренер Арсенала Микель Артета после очередной травмы Габриэля Жезуса, у которого серьезное повреждение колена, прямо заявил, что рассчитывает на клуб в плане январского подписания нового форварда.

Лондонцы не готовы сейчас вести переговоры про трансфер Виктора Дьекереша из Спортинга, однако думают над переходом Беньямина Шешко из РБ Лейпциг.

Игрок обойдется минимум в 70 миллионов евро, но Арсенал хотел бы договориться об аренде до конца сезона с обязательным правом выкупа.

Шешко стоит на втором месте в списке приоритетов Артеты после Дьекереша, который обойдется еще дороже.

21-летний словенский бомбардир в сезоне забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.