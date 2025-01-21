Барселона согласовала с Рэшфордом переход, но не может его зарегистрировать

27-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал предварительное согласие на переход в «Барселону» на правах аренды.

Как сообщает издание Diario Sport, сейчас каталонский клуб обсуждает вопрос заработной платы игрока с самим клубом.

Основной проблемой для «Барселоны» являются финансовые трудности, ведь в случае перехода Рэшфорда ей нужно будет покрыть его заработную плату, а за полгода это составит 9 миллионов евро.

Ведутся переговоры, чтобы «Барселона» покрыла лишь часть зарплаты, а другую часть обеспечил «Манчестер Юнайтед».

Также «Барселоне» придется освободить место в заявке для нового игрока, отказавшись от одного из футболистов.

Ранее Рэшфорд сообщил, что готов бороться за место в основе «Манчестер Юнайтед».