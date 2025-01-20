Будет бороться за основу. Рэшфорд не хочет покидать Манчестер Юнайтед

27-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил, что не планирует покидать клуб и надеется вернуть себе место в основном составе.

Как сообщает ВВС, сам Рэшфорд отметил, что у него нет никаких конфликтов с главным тренером команды Рубеном Аморимом и он готов доказывать свое право места в основе.

Издание также подчеркивает, что пока игрок не попадает в основной состав из-за недостаточной физической формы.

Маркус Рэшфорд не выходил на поле за «Манчестер Юнайтед» с 12 декабря.

Этой зимой форвард стал объектом интереса многих клубов. Особенно активно за игрока планирует бороться итальянский «Милан».

Также сообщалось, что нглийский нападающий «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Боруссию».