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Англия
20 января 2025, 20:10 | Обновлено 20 января 2025, 20:11
342
0

Будет бороться за основу. Рэшфорд не хочет покидать Манчестер Юнайтед

Игроком интересуется очень много команд Европы

20 января 2025, 20:10 | Обновлено 20 января 2025, 20:11
342
0
Будет бороться за основу. Рэшфорд не хочет покидать Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил, что не планирует покидать клуб и надеется вернуть себе место в основном составе.

Как сообщает ВВС, сам Рэшфорд отметил, что у него нет никаких конфликтов с главным тренером команды Рубеном Аморимом и он готов доказывать свое право места в основе.

Издание также подчеркивает, что пока игрок не попадает в основной состав из-за недостаточной физической формы.

Маркус Рэшфорд не выходил на поле за «Манчестер Юнайтед» с 12 декабря.

Этой зимой форвард стал объектом интереса многих клубов. Особенно активно за игрока планирует бороться итальянский «Милан».

Также сообщалось, что нглийский нападающий «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Боруссию».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маркус Рэшфорд Рубен Аморим Манчестер Юнайтед
Олександр Сільченко Источник: BBC
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