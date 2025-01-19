Новый фаворит на подписание Рэшфорда. Это не Барселона

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к переходу в «Боруссию», сообщает Sport Bild.

По информации источника, дортмундская команда сделает все, чтобы подписать английского игрока. После трансфера Дониела Малена, «шмели» хотят заменить нидерландца и считают, что Рэшфорд является идеальным вариантом для этого. Сообщается, что переговоры по трансферу начнутся в ближайшие дни.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Рэшфорда в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.