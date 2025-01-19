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  4. Новый фаворит на подписание Рэшфорда. Это не Барселона
Германия
19 января 2025, 21:34 |
618
0

Новый фаворит на подписание Рэшфорда. Это не Барселона

Нападающий может перейти в Боруссию

19 января 2025, 21:34 |
618
0
Новый фаворит на подписание Рэшфорда. Это не Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к переходу в «Боруссию», сообщает Sport Bild.

По информации источника, дортмундская команда сделает все, чтобы подписать английского игрока. После трансфера Дониела Малена, «шмели» хотят заменить нидерландца и считают, что Рэшфорд является идеальным вариантом для этого. Сообщается, что переговоры по трансферу начнутся в ближайшие дни.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Рэшфорда в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Маркус Рэшфорд Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Дониелл Мален трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Іван Распутін Источник: Sport Bild
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