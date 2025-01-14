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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Он забивал Реалу на Бернабеу. Астон Вилла усилилась вингером
Англия
14 января 2025, 19:42 |
535
1

ОФИЦИАЛЬНО. Он забивал Реалу на Бернабеу. Астон Вилла усилилась вингером

Дониелл Мален перешел из дортмундской «Боруссии» в «Астон Виллу»

14 января 2025, 19:42 |
535
1
ОФИЦИАЛЬНО. Он забивал Реалу на Бернабеу. Астон Вилла усилилась вингером
ФК Астон Вилла. Дониелл Мален

Нидерландский вингер Дониелл Мален перешел из дортмундской «Боруссии» в «Астон Виллу», сообщают социальные сети английского клуба.

25-летний футболист перешел к «бирмингемцам» за 23 миллиона евро + бонусы.

В текущем сезоне Дониелл Мален провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. В Лиге чемпионов сезона 2024/25 Мален отметился голом в ворота мадридского «Реала», но «Боруссия» уступила со счетом 2:5.

Ранее сообщалось о том, что дортмундская «Боруссия» может подписать защитника сборной Украины.

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Дониелл Мален трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Боруссия Дортмунд Астон Вилла
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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EGOS
то емері і мончі в червоних худі?
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