ОФИЦИАЛЬНО. Он забивал Реалу на Бернабеу. Астон Вилла усилилась вингером
Дониелл Мален перешел из дортмундской «Боруссии» в «Астон Виллу»
Нидерландский вингер Дониелл Мален перешел из дортмундской «Боруссии» в «Астон Виллу», сообщают социальные сети английского клуба.
25-летний футболист перешел к «бирмингемцам» за 23 миллиона евро + бонусы.
В текущем сезоне Дониелл Мален провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. В Лиге чемпионов сезона 2024/25 Мален отметился голом в ворота мадридского «Реала», но «Боруссия» уступила со счетом 2:5.
Ранее сообщалось о том, что дортмундская «Боруссия» может подписать защитника сборной Украины.
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