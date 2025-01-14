ОФИЦИАЛЬНО. Он забивал Реалу на Бернабеу. Астон Вилла усилилась вингером

Нидерландский вингер Дониелл Мален перешел из дортмундской «Боруссии» в «Астон Виллу», сообщают социальные сети английского клуба.

25-летний футболист перешел к «бирмингемцам» за 23 миллиона евро + бонусы.

В текущем сезоне Дониелл Мален провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. В Лиге чемпионов сезона 2024/25 Мален отметился голом в ворота мадридского «Реала», но «Боруссия» уступила со счетом 2:5.

Ранее сообщалось о том, что дортмундская «Боруссия» может подписать защитника сборной Украины.