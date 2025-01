Топ-клуб нацелился на Зинченко. Речь не об Интере, известна сумма перехода

Дортмундская «Боруссия» интересуется украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 28-летний футболист хочет покинуть свой нынешний клуб. «Канониры» готовы отпустить его в аренду с обязательством выкупа за примерно 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Александром Зинченко интересуется миланский «Интер».

🚨⚫️🟡 EXCL | Borussia Dortmund are exploring a deal to sign Oleksandr #Zinchenko!



Concrete talks have already taken place with the player’s management in the last days and are ongoing. The 28y/o left-back is keen to leave Arsenal.



Gunners open for a loan with an obligation to… pic.twitter.com/AEbEPo3Os8