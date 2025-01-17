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Australian Open
17 января 2025, 21:48 |
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Костюк / Русе – Мертенс / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда Australian Open 2025 18 января в 04:00

17 января 2025, 21:48 |
91
0
Костюк / Русе – Мертенс / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

18 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против шестого сеяного тандема Элизе Мертенс (Бельгия) / Эллен Перес (Австралия). Поединок начнется 2-м запуском на 1573 Arena после игры Нис / Роже-Васслен – Додиг / Мансури. Ориентировочное время начала игры – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния сыграют против Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова.

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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 18 января
Марта Костюк Элизе Мертенс Елена-Габриэла Русе Эллен Перес смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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