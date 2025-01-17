Костюк / Русе – Мертенс / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда Australian Open 2025 18 января в 04:00
18 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Во 2-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против шестого сеяного тандема Элизе Мертенс (Бельгия) / Эллен Перес (Австралия). Поединок начнется 2-м запуском на 1573 Arena после игры Нис / Роже-Васслен – Додиг / Мансури. Ориентировочное время начала игры – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния сыграют против Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова.
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