Костюк / Русе – Мертенс / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против шестого сеяного тандема Элизе Мертенс (Бельгия) / Эллен Перес (Австралия). Поединок начнется 2-м запуском на 1573 Arena после игры Нис / Роже-Васслен – Додиг / Мансури. Ориентировочное время начала игры – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния сыграют против Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова.

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