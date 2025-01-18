Не пригодился Анчелотти. Полузащитник Реала привлекает внимание 3 грандов
Браим Диас в ближайшее время может сменить клуб
Испанский полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас привлекает внимание 3 европейских грандов, сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний футболист, который не стал ключевым в команде Анчелотти, интересен «Ливерпулю», мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».
В текущем сезоне Браим Диас провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать одного из лучших защитников планеты.
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