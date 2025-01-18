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  4. Не пригодился Анчелотти. Полузащитник Реала привлекает внимание 3 грандов
Испания
18 января 2025, 00:15 |
390
0

Не пригодился Анчелотти. Полузащитник Реала привлекает внимание 3 грандов

Браим Диас в ближайшее время может сменить клуб

18 января 2025, 00:15 |
390
0
Не пригодился Анчелотти. Полузащитник Реала привлекает внимание 3 грандов
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас привлекает внимание 3 европейских грандов, сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист, который не стал ключевым в команде Анчелотти, интересен «Ливерпулю», мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне Браим Диас провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать одного из лучших защитников планеты.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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