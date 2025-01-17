Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 18 января в 05:00
18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 3-м раунде украинка сыграет против 6-й ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан). Поединок начнется 2-м запуском на корте John Cain Arena не ранее 05:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Мэдисон Киз (США, WTA 14), либо против Даниэль Коллинс (США, WTA 11).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе рассказал о поединке с Энди Руисом
Амад Диалло спас хозяев от позора