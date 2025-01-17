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  4. Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
17 января 2025, 07:34 |
211
0

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 18 января в 05:00

17 января 2025, 07:34 |
211
0
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка сыграет против 6-й ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан). Поединок начнется 2-м запуском на корте John Cain Arena не ранее 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Мэдисон Киз (США, WTA 14), либо против Даниэль Коллинс (США, WTA 11).

📺 Видеотрансляция

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Даяна Ястремская Елена Рыбакина смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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