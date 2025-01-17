Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка сыграет против 6-й ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан). Поединок начнется 2-м запуском на корте John Cain Arena не ранее 05:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Мэдисон Киз (США, WTA 14), либо против Даниэль Коллинс (США, WTA 11).

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