«Один способ». Луческу рассказал как возник проект «бразильского Шахтера»

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который ранее работал в Украине с «Шахтером» и «Динамо», вспомнил о том, как появилась идея создать «бразильский «Шахтер», где ключевая ставка в атаке делалась на футболистов из этой южноамериканской страны.

«Тот «Шахтер» был примером для всей Европы. Президент Ринат Ахметов хотел зрелищного футбола и возвращения людей на стадион. Я сказал ему: «Есть только один способ сделать из футбола шоу. Пригласите бразильцев, а я позабочусь об их росте». Первым, кого мы подписали, был Матузалем из «Брешии». Затем прибыли все остальные, и начался наш цикл побед. Мы много выиграли в Украине, и люди вернулись, чтобы заполнить «Донбасс Арену», самый красивый стадион, который я видел в мире. К сожалению, сегодня они его уничтожили. Мы принесли деньги, успех и энтузиазм с этим проектом, который затем стал образцом», – сказал Луческу.

Ранее в СМИ сообщалось, что недавно 79-летний Луческу посетил тренировочный лагерь «Динамо» на сборах в Турции, заявив, что «бело-синим» пора стать чемпионом Украины.