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  4. «Один способ». Луческу рассказал как возник проект «бразильского Шахтера»
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 21:41 |
258
3

«Один способ». Луческу рассказал как возник проект «бразильского Шахтера»

Ринат Ахметов хотел видеть зрелищный футбол – он его получил

17 января 2025, 21:41 |
258
3
«Один способ». Луческу рассказал как возник проект «бразильского Шахтера»
shakhtar.com. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который ранее работал в Украине с «Шахтером» и «Динамо», вспомнил о том, как появилась идея создать «бразильский «Шахтер», где ключевая ставка в атаке делалась на футболистов из этой южноамериканской страны.

«Тот «Шахтер» был примером для всей Европы. Президент Ринат Ахметов хотел зрелищного футбола и возвращения людей на стадион. Я сказал ему: «Есть только один способ сделать из футбола шоу. Пригласите бразильцев, а я позабочусь об их росте». Первым, кого мы подписали, был Матузалем из «Брешии». Затем прибыли все остальные, и начался наш цикл побед. Мы много выиграли в Украине, и люди вернулись, чтобы заполнить «Донбасс Арену», самый красивый стадион, который я видел в мире. К сожалению, сегодня они его уничтожили. Мы принесли деньги, успех и энтузиазм с этим проектом, который затем стал образцом», – сказал Луческу.

Ранее в СМИ сообщалось, что недавно 79-летний Луческу посетил тренировочный лагерь «Динамо» на сборах в Турции, заявив, что «бело-синим» пора стать чемпионом Украины.

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Мирча Луческу Шахтер Донецк бразильцы Ринат Ахметов
Алексей Сливченко Источник: Cronache di spogliatoio
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Комментарии 3
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avk2307
Да, сложно с Луческу не согласиться.
Но не согласен на счет Донбас Арены. Коробка без каких то изысков. Проход на сектор по лестницам серым, как в шахту.
Тот же Олимпийский намного атмосферней стадион. 
Ну это мое мнение..
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umnuy2
скажу словами Ди Каприо из фильма Не смотри вверх----А если подумать,то у нас ведь было всё((((
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0
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