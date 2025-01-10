ФОТО. «Динамо пора стать чемпионом». Луческу пообщался с Шовковским

Бывший наставник Динамо Мирча Луческу посетил тренировку киевлян на сборе в Турции. Опытный тренер пообщался с игроками и наставником Александром Шовковским.

Как сообщают журналисты клубного канала Динамо, Луческу сказал Шовковскому «уже нужно, уже пора быть чемпионами».

Сейчас команда лидирует в таблице УПЛ, опережая Александрию на 5 очков и Шахтер – на 10 пунктов.