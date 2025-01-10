Украина. Премьер лига10 января 2025, 15:18 | Обновлено 10 января 2025, 15:33
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ФОТО. «Динамо пора стать чемпионом». Луческу пообщался с Шовковским
Бывший тренер посетил тренировку киевлян
10 января 2025, 15:18 | Обновлено 10 января 2025, 15:33
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Бывший наставник Динамо Мирча Луческу посетил тренировку киевлян на сборе в Турции. Опытный тренер пообщался с игроками и наставником Александром Шовковским.
Как сообщают журналисты клубного канала Динамо, Луческу сказал Шовковскому «уже нужно, уже пора быть чемпионами».
Сейчас команда лидирует в таблице УПЛ, опережая Александрию на 5 очков и Шахтер – на 10 пунктов.
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