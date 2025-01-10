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  4. ФОТО. «Динамо пора стать чемпионом». Луческу пообщался с Шовковским
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 15:18 | Обновлено 10 января 2025, 15:33
285
0

ФОТО. «Динамо пора стать чемпионом». Луческу пообщался с Шовковским

Бывший тренер посетил тренировку киевлян

10 января 2025, 15:18 | Обновлено 10 января 2025, 15:33
285
0
ФОТО. «Динамо пора стать чемпионом». Луческу пообщался с Шовковским
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший наставник Динамо Мирча Луческу посетил тренировку киевлян на сборе в Турции. Опытный тренер пообщался с игроками и наставником Александром Шовковским.

Как сообщают журналисты клубного канала Динамо, Луческу сказал Шовковскому «уже нужно, уже пора быть чемпионами».

Сейчас команда лидирует в таблице УПЛ, опережая Александрию на 5 очков и Шахтер – на 10 пунктов.

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Динамо Киев Мирча Луческу Александр Шовковский Украинская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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