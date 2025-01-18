У кого 9.8? Стала известна оценка Трубина за сухой матч против Фамаликау
Орлы выиграли 4:0, а героем матча стал Леандру Баррейру, оформивший хет-трик
Вечером 17 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Фамаликау.
В поединке на Эштадиу да Луж в Лиссабоне победили хозяева поля со счетом 4:0.
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Ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, и он сохранил свои владения в неприкосновенности.
Хет-трик для победителей оформил хавбек Леандру Баррейру из Люксембурга, еще один гол забил Оркун Кекчю.
Трубин получил оценку 6.6 за матч, а действия лучшего игрока матча Баррейру оценены высокой отметкой 9.8.
Чемпионат Португалии. 18-й тур, 17 января
Бенфика – Фамаликау – 4:0
Голы: Леандру Баррейру, 11, 36, 67, Оркун Кекчю, 80
Оценки за матч от WhoScored
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