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Португалия
18 января 2025, 04:14 | Обновлено 18 января 2025, 04:21
238
0

У кого 9.8? Стала известна оценка Трубина за сухой матч против Фамаликау

Орлы выиграли 4:0, а героем матча стал Леандру Баррейру, оформивший хет-трик

18 января 2025, 04:14 | Обновлено 18 января 2025, 04:21
238
0
У кого 9.8? Стала известна оценка Трубина за сухой матч против Фамаликау
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

​Вечером 17 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Фамаликау.

В поединке на Эштадиу да Луж в Лиссабоне победили хозяева поля со счетом 4:0.

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Ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, и он сохранил свои владения в неприкосновенности.

Хет-трик для победителей оформил хавбек Леандру Баррейру из Люксембурга, еще один гол забил Оркун Кекчю.

Трубин получил оценку 6.6 за матч, а действия лучшего игрока матча Баррейру оценены высокой отметкой 9.8.

Чемпионат Португалии. 18-й тур, 17 января

Бенфика – Фамаликау – 4:0

Голы: Леандру Баррейру, 11, 36, 67, Оркун Кекчю, 80

Оценки за матч от WhoScored

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Леандру Баррейру Фамаликау Оркун Кёкчю оценки WhoScored
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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