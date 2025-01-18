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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 02:57 | Обновлено 18 января 2025, 03:20
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0

Клуб из Израиля не теряет надежды подписать Илью Крупского

Маккаби Хайфа рассчитывает провести трансфер украинского защитника

18 января 2025, 02:57 | Обновлено 18 января 2025, 03:20
65
0
Клуб из Израиля не теряет надежды подписать Илью Крупского
ФК Ворскла Полтава. Илья Крупский

Израильский клуб «Маккаби» Хайфа не теряет надежды подписать 20-летнего защитника полтавской «Ворсклы» Илью Крупского.

Согласно информации израильских СМИ, Крупский находится в поле зрения клуба с апреля 2024 года, и теперь его кандидатура вновь обрела актуальность.

Ключевыми факторами для заинтересованности Маккаби стали игровые показатели молодого футболиста и его участие в Олимпийских играх 2024 в составе сборной Украины U-23. Кроме того, ожидается, что защитник Маккаби Илай Файнгольд перейдет в Нью-Ингленд Революшн в MLS, что создает потребность в качественной замене.

Однако сейчас близятся к завершению переговоры между Крупским и Металлистом 1925. Сообщалось, что защитник должен перейти в харьковский клуб, а затем его отправят в аренду в один из клубов Украины или Польши.

В текущем сезоне за «Ворсклу» Крупский отыграл 15 матчей УПЛ и отличился одним ассистом.

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Илья Крупский трансферы Первая лига Украины Ворскла Полтава Металлист 1925 трансферы УПЛ Маккаби Хайфа
Николай Степанов Источник: Sport5
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