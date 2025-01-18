Клуб из Израиля не теряет надежды подписать Илью Крупского
Маккаби Хайфа рассчитывает провести трансфер украинского защитника
Израильский клуб «Маккаби» Хайфа не теряет надежды подписать 20-летнего защитника полтавской «Ворсклы» Илью Крупского.
Согласно информации израильских СМИ, Крупский находится в поле зрения клуба с апреля 2024 года, и теперь его кандидатура вновь обрела актуальность.
Ключевыми факторами для заинтересованности Маккаби стали игровые показатели молодого футболиста и его участие в Олимпийских играх 2024 в составе сборной Украины U-23. Кроме того, ожидается, что защитник Маккаби Илай Файнгольд перейдет в Нью-Ингленд Революшн в MLS, что создает потребность в качественной замене.
Однако сейчас близятся к завершению переговоры между Крупским и Металлистом 1925. Сообщалось, что защитник должен перейти в харьковский клуб, а затем его отправят в аренду в один из клубов Украины или Польши.
В текущем сезоне за «Ворсклу» Крупский отыграл 15 матчей УПЛ и отличился одним ассистом.
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