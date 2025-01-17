Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Дарт / Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию 2-го раунда Australian Open 2025 18 января в 03:30 по Киеву
18 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Во 2-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграет против тандема Хэрриет Дарт (Великобритания) / Диан Парри (Франция). Поединок пройдет 2-м запуском на корте №6 после игры Младенович / Чжан Шуай – Стернс / Стефани. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния сыграют либо против Кристины Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай), либо против Пейтон Стернс (США) и Луизы Стефани (Бразилия).
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