Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гаэль Монфис – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
18 января 2025, 01:02 |
82
0

Гаэль Монфис – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 18 декабря в 04:00

18 января 2025, 01:02 |
82
0
Гаэль Монфис – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

18 января французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 41) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде муж Элин Свитолиной сыграет против Тейлора Фритца (США, ATP 4). Поединок состоится вторым запуском на Margaret Court Arena после игры Наварро – Жабер. Ориентировочное время начала игры – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. Шесть лет назад Тейлор переиграл Гаэля во 2-м раунде Australian Open.

Победитель противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Бена Шелтона (США, ATP 20), либо против Лоренцо Музетти (Италия, ATP 15).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Н. Киченок / Фернандес – Кристиан / Розателло. Смотреть онлайн. LIVE
Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Дарт / Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк / Русе – Мертенс / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гаэль Монфис Тейлор Фритц смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
Бокс | 17 января 2025, 07:50 0
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?

Легендарный супертяж высказался о наследии украинского боксера

Шестой фаворит на титул AО-2025 выиграл три 5-сетовика. Далее – Алькарас
Теннис | 17 января 2025, 17:29 0
Шестой фаворит на титул AО-2025 выиграл три 5-сетовика. Далее – Алькарас
Шестой фаворит на титул AО-2025 выиграл три 5-сетовика. Далее – Алькарас

Джей Дрейпер провел на кортах Мельбурна уже более 12 часов и вышел в 1/8 финала мейджора

Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Хоккей | 17.01.2025, 14:37
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 00:45
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Хоккей | 17.01.2025, 15:17
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
16.01.2025, 00:12 7
Футбол
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
16.01.2025, 13:27
Футбол
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
16.01.2025, 14:22 4
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
16.01.2025, 10:45 5
Бокс
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
16.01.2025, 07:45 1
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
16.01.2025, 09:08 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем