Гаэль Монфис – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 января французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 41) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде муж Элин Свитолиной сыграет против Тейлора Фритца (США, ATP 4). Поединок состоится вторым запуском на Margaret Court Arena после игры Наварро – Жабер. Ориентировочное время начала игры – 04:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперников. Шесть лет назад Тейлор переиграл Гаэля во 2-м раунде Australian Open.

Победитель противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Бена Шелтона (США, ATP 20), либо против Лоренцо Музетти (Италия, ATP 15).

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