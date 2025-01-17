18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка сыграет против 6-й ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан). Ориентировочное время начала встречи – 05:00 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Даяна Ястремская

Украинка очень уверенно прошла и Майяр Шериф, и Данку Ковинич. Да, можно сказать, что египетская теннисистка слабая на быстрых кортах, а Ковинич практически не играла весь 2024 год. Но не забываем, что главная соперница для Даяны – она сама.

Ястремская давно не играла против топовой теннисистки. В последний раз это была Каролина Мухова в Цинциннати, а до этого Донна Векич на Уимблдоне и Коко Гауфф на Ролан Гаррос. Все те поединки украинка проиграла, но в прошлом сезоне у нее после Aus Open пошел явный спад.

Сейчас как-то хочется верить, что украинка снова нащупывают не то что игру, а в первую очередь стабильность. Потому что вечно пытаться пробить – много ума не нужно, а вот без стабильного качества при таком стиле не обойтись.

На AО-2025 с Шериф Ястремская выдала 22 виннерса и 25 анфорсов, а с Ковинич – 18 ударов на вылет и всего 6 невынужденных. Посмотрим, что будет в матче против Рыбакиной, которая имеет весь тот арсенал, что и Даяна, только еще и подача куда сильнее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Елена Рыбакина

Скандальное возвращение Стефано Вукова в команду Рыбакиной было одной из главных тем обсуждения накануне Australian Open. Такой авторитетный ресурс, как The Athletic, даже предположил, что казахстанка может отказаться от участия, если Вуков не будет допущен в ее бокс.

Но все как-то успокоилось. Упоминание Горана Иванишевича в позитивном ключе уже неоднократно фигурировало в послематчевых комментариях Рыбакиной. В частности, Елена согласилась с тем, что Горан сделает с нее мастера подачи.

Рыбакина всегда славилась своей мощью. А за счет роста и довольно длинных рук способна стабильно набирать поинты на своих геймах. На Aus Open, к примеру, Елена выиграла 75% очков на первой подаче в каждом из матчей. Вот только 49% попадания первым мячом в игре с Ивой Якшич выглядят не совсем под стать топ-игроку.

По виннерсам у Елены тоже все в порядке: 26 против 20 невынужденных с Эмерсон Джонс и 29 против 20 анфорсов с Ивой Якшич. Но ни австралийка, ни американка не оказывали должного сопротивления Рыбакиной. Казахстанка контролировала ход игры. Интересно посмотреть, что будет, если Даяна попробует быстрее переходить в атаку, чем Елена.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Елена Рыбакина

Букмекеры не верят в Ястремскую абсолютно совершенно. На победу Рыбакиной коэффициент составляет 1.09, а на Даяну – аж 8.30. Понятно, что Елена фаворит противостояния, но все же украинка может стать для нее первым серьезным испытанием на этом мейджоре.

На Ястремскую выкатывают очень большие плюсовые форы. +6 за 1.89 выглядит привлекательно.